防疫正能量 全教總：第一線基層老師都是SUPER教師

台南市教育產業工會與台南市教師會今天晚上舉辦SUPER教師獎頒獎活動，全教總理事長侯俊良表示，老師面臨著新冠肺炎疫情，積極投入線上教學，每位老師都是SUPER教師。

今年共有5名教師獲得台南市首獎，分別是國小組的子龍國小教師王自強、和順國小謝佩靜；國中組為和順國中林信廷、高中職組新營高中卓毓婷、大專組南台科技大學鄭淑真。另評選各組入圍獎分別為：國小組崑山國小蔡淑敏、永康區復興國小吳貞儀、億載國小呂旻真；國中組有山上國中江宇倫、官田國中林睿展、麻豆國中李文琦；大專組為南台科大楊維珍、首府大學王奕蓁。

台南市教育產業工會表示，5名獲得首獎老師各具特色，國小組王自強老師是學校團隊的靈魂人物，以無限的創意與活力深耕子龍國小，將各項活動與教學整合，活動課程化、系統化，讓學生的學習全面而完整。

國小組另一位得主謝佩靜老師能量足、創意多，常用正向的話語鼓勵孩子的心；不斷自我精進，邀請同儕共行，和學校團隊共創教學新卓越，謝老師一路走來，所秉持的教育理念是「No Child Left Behind」，不論是拔尖扶弱，幫每名孩子找出適合的引導及學習方法，讓孩子不在學習路上折翼。

身兼台南市教育產業工會理事長的全教總理事長侯俊良表示，因應新冠肺炎，每位第一線基層教師除專業教學外，都積極投入線上教學，充分展現Super精神。他強調，後續工會將規畫辦理SUPER教師教學分享研習會展現教育專業，透過SUPER教師的能量，傳達善與愛，觸發更多人對教育的熱情，嘉惠台南學子，也歡迎更多老師參加甄選活動，傳遞教育的無限力量。