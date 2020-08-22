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朴子市配天宮首辦未婚男女拋繡球 翁章梁扮月老牽紅線

聯合報 / 記者魯永明/嘉義縣即時報導
嘉義縣嚴選伴手禮協會理事長兼媒人婆黃淑晴，晚間七夕情人節前，與縣定古蹟朴子市配天宮，合辦首次拋繡球活動，第一對配對成功上台接受喝采。記者魯永明／攝影
嘉義縣嚴選伴手禮協會理事長兼媒人婆黃淑晴，晚間七夕情人節前，與縣定古蹟朴子市配天宮，合辦首次拋繡球活動，第一對配對成功上台接受喝采。記者魯永明／攝影

上半年受疫情影響，許多計畫結婚新人將婚禮延期或取消，疫情解封，嘉義縣嚴選伴手禮協會理事長兼媒人婆黃淑晴，晚間七夕情人節前，與縣定古蹟朴子市配天宮，合辦首次拋繡球活動，縣長翁章梁與配天宮董事長蔡承宗，分別扮月老、皇帝，牽紅線，喜氣熱鬧。

翁章梁月老裝扮一出場，滿場觀眾喝采，翁致詞時假鬍子一直掉，製造笑果，黃淑晴扮媒婆，拋繡球前，請1名男演員假扮新娘上台，議員林緗亭代為拋出一顆「榴槤」，台下有男子撿到，上台掀開紅巾頭蓋，嚇一跳說，「我們算配對成功嗎？！」

正式拋繡球登場，14名報名女子穿格格裝，蓋紅布頭蓋，依序站上牌樓，在黃淑晴倒數聲中，往下拋繡球，台下28名報名男子搶成一團，第一位撿到的林姓男子與尹姓女子，同時舉牌同意交往約會，配對成功，台下觀眾熱烈掌聲祝賀。

立委蔡易餘、議員林緗亭、朴子農會總幹事田志強等來賓，報名男女親友及大批觀眾到場觀禮；報名男女來自各地，報名男多於女，有母親擔心科技新貴女兒終身大事，為女兒報名參加。　

拋繡球前，從下午4點到6點，安排60名裝扮「小格格」、「小少爺」小朋友，與民眾一起從配天宮出發，循古禮踩街遊朴子城，邀請鄉親穿代表喜氣洋溢紅色系列衣服踩街，走完全程送行腳禮「藍白拖鞋一雙」。

黃淑晴說，忙碌工商社會，又碰上疫情，許多適婚男女缺乏社交，少了締結姻緣機會，情人節將近，營造朴子溢幸福姻緣城，配合三倍券發放，創造經濟，為未婚男女牽紅線。

嘉義縣嚴選伴手禮協會理事長兼媒人婆黃淑晴，晚間七夕情人節前，與縣定古蹟朴子市配天宮，合辦首次拋繡球活動。記者魯永明／攝影
嘉義縣嚴選伴手禮協會理事長兼媒人婆黃淑晴，晚間七夕情人節前，與縣定古蹟朴子市配天宮，合辦首次拋繡球活動。記者魯永明／攝影
嘉義縣定古蹟朴子市配天宮，首辦拋繡球活動，縣長翁章梁（左）與配天宮董事長蔡承宗（右），分別扮月老、皇帝，牽紅線，喜氣熱鬧。記者魯永明／攝影
嘉義縣定古蹟朴子市配天宮，首辦拋繡球活動，縣長翁章梁（左）與配天宮董事長蔡承宗（右），分別扮月老、皇帝，牽紅線，喜氣熱鬧。記者魯永明／攝影
嘉義縣嚴選伴手禮協會理事長兼媒人婆黃淑晴，晚間七夕情人節前，與縣定古蹟朴子市配天宮，合辦首次拋繡球活動。記者魯永明／攝影
嘉義縣嚴選伴手禮協會理事長兼媒人婆黃淑晴，晚間七夕情人節前，與縣定古蹟朴子市配天宮，合辦首次拋繡球活動。記者魯永明／攝影

朴子 疫情 翁章梁

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