褒忠小手牽大手用愛齊步走 鼓勵孫子拉爺奶出來健走

雲林縣褒忠鄉公所為鼓勵鄉民走出戶外，看看自己居住的家鄉有多美，規畫一條風光美麗的步行路線，今天發起「小手牽大手」，鼓勵孫子帶著爺爺奶奶走出來參加健走，果然溫情奏效，吸引上千民眾齊聚繞走鄉境，流了一身汗，卻覺得通體舒暢，所有人折回褒忠國小，摸彩同樂，度過快樂的一天。

褒忠鄉長陳建名全程陪走，難得運動的他，起了個大早，到達現場已看到起跑點已人滿滿，尤其看到許多阿公和阿嬤參加，十分高興。

陳建名說，一般活動都是大手牽小手，這次健走改為「小手牽大手，快樂齊健走」，主要是希望鼓勵家中子孫，利用假日帶著爸媽或爺奶走出來運動，同時也藉由規畫的路線，讓大家瀏覽自己故鄉的美，看看哪裡多了一條路，哪一村又多了一處小公園，健身又愛鄉，一舉兩得。