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雲林後憲兄弟熱血奔騰！一口氣連辦4場捐血解救血荒
「後憲兄弟熱血奔騰！」雲林縣後備憲兵荷松協會為搶救炎熱夏天所帶來的血荒，義無反顧站出來一口氣連辦4場捐血活動，今天多輛愛心捐血車開到虎尾京城銀行前廣場，吸引大批民眾挽袖捐愛，一天下來捐得約300袋血，後憲協會說「一場比一場熱血！」，歡迎民眾愛心熱烈響應。
今天到場捐血者只要捐250cc者，贈送愛心米1包；500cc2包，許多頂著大太陽排隊的捐血者說，夏天熱爆了，捐血後身體如釋重負，有輕鬆感覺，多捐血既可保自己健康，也可救人一命。
雲林後憲關懷社會，秉持「一日憲兵，終身憲兵」理念，為社會注入正能量，希望能藉由「捐血一袋，救人一命」，紓解夏季血荒。
虎尾後憲主任簡良益說，社會是生命共同體，每看傷患或病人失血過多，導致生命無法挽回時，相信每個人內心不禁為失血者感到難過，為能挽救每條珍貴的生命，後憲義無反顧站出來，舉辦4場捐血，讓急救者能獲得及時的救援，保住寶貴生命。
簡良益代表感謝社會各界善心人士提供許多贈品，也感謝響應捐血的民眾，每場都屢創盛況，展現正港台灣人的愛，下周日（8月30日）愛心捐血車將開往西螺鎮廣福宮，歡迎共襄盛舉。
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