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黃偉哲體驗水保遊戲 籲觀念從小扎根

中央社 / 台南22日電

行政院農委會水土保持局與遠東百貨合辦「水保童樂FUN遠百」系列活動今天在台南登場。出席的台南市長黃偉哲說，台南土石流潛勢區多，需要民眾從小就建立水保觀念。

「水保童樂FUN遠百」系列活動第4站，今、明兩天在台南大遠百舉行，現場策劃水保親子劇、我是水保小小兵、進擊的瓦特、水保卡麥拉、VR科技動畫等闖關體驗，以生活化、趣味化的方式，引領民眾了解水土保持的重要性及土石流防災觀念的建立。

行政院農業委員會水土保持局副局長王晉倫、水保局台北分局長簡俊發、水保局台南分局長傅桂霖、台南市政府水利局長韓榮華等人到場分享水保相關知識，黃偉哲也到場體驗各項活動內容。

黃偉哲表示，將水土保持的概念深入扎根到孩子的學習及娛樂中，相信未來孩子們會很重視水土保持。尤其台南的土石流潛勢區很多，而且地勢比較低，光靠政府的力量不夠，還需要讓民眾從小就建立起水保觀念，積極愛護國土。

農委會水保局指出，近年來因應氣候變遷急遽，已創新研發一系列「水保好好玩教育教案」。此次透過「水保童樂FUN遠百」活動，盼能建立民眾水土保持相關概念。未來除了到校進班宣導外，水保局更積極與企業攜手合作，共同推廣水土保持及環境教育。

黃偉哲

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