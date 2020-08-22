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影／嘉義城隍下月夜巡辦「人模鬼樣」創意踩街拿獎金

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義城隍今年夜巡，安排百年歷史城隍爺駕前先鋒「吉祥社」及「吉勝堂」，范謝將軍與家將合陣。記者卜敏正／攝影
嘉義城隍今年夜巡，安排百年歷史城隍爺駕前先鋒「吉祥社」及「吉勝堂」，范謝將軍與家將合陣。記者卜敏正／攝影

嘉義城隍廟「城隍夜巡 夯枷解厄」祈福遶境活動，下月17日（農曆8月1日）下午登場，今年除傳統消災解厄科儀「夯枷儀式」，還安排百年歷史城隍爺駕前先鋒「吉祥社」及「吉勝堂」，范謝將軍與家將合陣，並舉辦「人模鬼樣、神鬼魅影」競賽活動，報名參加創意踩街還可拿獎金。

嘉義城隍廟遵循傳統，每年鬼門關後農曆8月1日下午2時，都舉辦「城隍夜巡 夯枷解厄」活動，城隍夜巡諸羅境，為市民祈福遶境，明察暗訪請落單貪玩孤魂野鬼回到陰間，保佑信眾平安讓百姓能夠安居樂業。

城隍爺駕前先鋒「吉祥社」及「吉勝堂」，為嘉義城隍爺起駕出巡開路、隨侍護衛，創於西元1918年，已有百年歷史，今年夜巡隊伍繞經中央噴水圓環及嘉義火車站時，兩會將再現對衝合體、尬陣對參儀式。

嘉義市長黃敏惠指出，城隍廟建廟300多年，諸羅城隍中元祭是許多市民重要儀禮，夜巡具傳統特色的消災解厄科儀「夯枷儀式」，也吸引全國各地甚至海外觀光客。今年文化活動及創意踩街裝扮競賽，必將吸引更多人來嘉祈福、觀光。

嘉義城隍廟董事長賴永川表示，今年夜巡首次以台灣鬼怪故事為競賽主題，舉辦「人模鬼樣 神鬼魅影」競賽活動，藉由年輕族群創意發想，行銷嘉義特有廟宇文化，參賽者除加入夜巡創意踩街，還可獲得獎金，首獎8000元，報名可洽嘉義城隍廟官網。

嘉義城隍今年夜巡，安排百年歷史城隍爺駕前先鋒「吉祥社」及「吉勝堂」，范謝將軍與家將合陣。記者卜敏正／攝影
嘉義城隍今年夜巡，安排百年歷史城隍爺駕前先鋒「吉祥社」及「吉勝堂」，范謝將軍與家將合陣。記者卜敏正／攝影
嘉義城隍廟今年夜巡將結合台灣鬼怪故事，舉辦「人模鬼樣、神鬼魅影」競賽，參賽者不僅參加創意踩街，還可獲得獎金。記者卜敏正／攝影
嘉義城隍廟今年夜巡將結合台灣鬼怪故事，舉辦「人模鬼樣、神鬼魅影」競賽，參賽者不僅參加創意踩街，還可獲得獎金。記者卜敏正／攝影
嘉義城隍今年夜巡，安排百年歷史城隍爺駕前先鋒「吉祥社」及「吉勝堂」，范謝將軍與家將合陣。記者卜敏正／攝影
嘉義城隍今年夜巡，安排百年歷史城隍爺駕前先鋒「吉祥社」及「吉勝堂」，范謝將軍與家將合陣。記者卜敏正／攝影
嘉義城隍廟2020諸羅城隍夜巡，今年除了傳統消災解厄「夯枷」，還有「人模鬼樣、神鬼魅影」創意踩街競賽。記者卜敏正／攝影
嘉義城隍廟2020諸羅城隍夜巡，今年除了傳統消災解厄「夯枷」，還有「人模鬼樣、神鬼魅影」創意踩街競賽。記者卜敏正／攝影

嘉義 城隍廟

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