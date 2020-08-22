嘉義城隍將夜巡 再現什家將范謝將軍合陣百年傳統

嘉義市城隍廟農曆8月1日（國曆9月17日）將舉辦「城隍夜巡、夯枷解厄」活動，城隍爺遶境諸羅城，保佑信眾平安。今年安排城隍爺駕前先鋒范謝將軍與什家將合陣，重現百年傳統。

嘉義城隍廟遵循傳統，鬼門關後農曆8月1日城隍爺將夜巡諸羅城（嘉義市舊稱），請落單貪玩的孤魂野鬼回到陰間，保佑信眾平安。配合城隍爺夜巡，舉辦「夯枷解厄」活動，民眾戴上紙做的枷鎖，一同遊街，為自己消災解厄。

嘉義城隍廟表示，今年特別安排城隍爺駕前先鋒「吉祥社」范謝將軍與「吉勝堂」什家將合陣，夜巡隊伍行經中山路中央噴水圓環及嘉義火車站時，將進行參陣儀式，范謝將軍與什家將對衝、拚場面，重現4、5年級生懷念的場景。

「吉祥社」前會長劉添財表示，「吉祥社」范謝將軍及「吉勝堂」什家將，隸屬嘉義城隍爺左右護法及駕前先鋒，為城隍爺起駕出巡開路、隨侍護衛，兩會草創於西元1918年（大正7年），至今都已百年歷史。

嘉義城隍廟董事長賴永川表示，今年城隍夜巡首次以台灣鬼怪故事為主題，舉辦「人模鬼樣、神鬼魅影」競賽，藉由年輕族群的創意發想，行銷嘉義特有廟宇文化，參賽者除了可以加入夜巡行列，與神同行踩街外，還可獲得獎金，歡迎報名。

嘉義城隍廟今天舉辦「城隍夜巡、夯枷解厄」系列活動記者會，范謝將軍與什家將現身為活動宣傳，邀請民眾農曆8月1日（國曆9月17日），到嘉義市參加城隍爺夜巡。