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民進黨台南市黨部青年營熱鬧開幕 賴清德與青年玩猜拳
民進黨台南市黨部今天在走馬瀨農場舉辦青年入政青年培訓營，副總統賴清德出席始業式，與青年學子熱鬧互動，除當場回答青年各式問題，也難得露出童心一面與同學們玩起猜拳遊戲，讓大家看到賴神副總統輕鬆活潑的一面。
賴清德表示，辦理營隊是讓青年朋友認識政治、參與政治很好的管道，他肯定台南市黨部主委潘新傳用心，舉辦青年營擴大青年參與，為民進黨栽培更多的人才。賴清德也提到不只是台灣，甚至全世界，許多國家的未來都是掌握在年輕人的手中，國家的關鍵時刻經常是由年輕人在帶領、推動改革及改變，年輕人代表著國家的未來，至關重要。
賴清德還表示，期待青年朋友在營隊得到自己所需要的知識，更認識政治本質，未來從自己所在的各個領域共同關心公共事務，一起帶領國家走向更好的未來。
潘新傳表示，民進黨從創黨至今除了許多民主前輩的努力，最重要的就是一直有年輕活血加入，因此他特別重視年輕人的栽培，希望大家透過這次的活動更加認識民進黨，參與民進黨，讓民進黨成為年輕人的政黨，未來會有更多的活動計劃，譲年輕人有機會關心政治，一展長才。
這次青年營講師陣容有台南市長黃偉哲、立法委員林宜瑾、林俊憲、郭國文、賴惠員以及民進黨中央黨部副秘書長林飛帆、發言人顏若芳、青年部主任蔡沐霖，名嘴鍾年晃等人，今明兩天在走馬瀨農場蘭花會館輪番登台，與青年學子互動。
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