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斗六徵求12歲以下小老闆賣文旦 為脊髓損傷者圓夢

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
斗六市長林聖爵（左一）頒發攤商聘書給「寶貝小老闆」，超可愛的小老闆架式十足，連爸媽都稱孩子「董仔」，趣味十足。記者蔡維斌／攝影
斗六市長林聖爵（左一）頒發攤商聘書給「寶貝小老闆」，超可愛的小老闆架式十足，連爸媽都稱孩子「董仔」，趣味十足。記者蔡維斌／攝影

雲林縣斗六文旦節即將登場，今年特別增設「寶貝老闆愛心市集」，將徵求12歲以下的孩童設攤當老闆，所賣的收入都捐贈給 雲林縣脊髓損傷者協會，幫脊髓損傷者圓夢，開設養雞場自立更生，意義非凡，斗六市公所歡迎愛心小老闆踴躍參加，即日起受理報名。

斗六市長林聖爵今天頒發攤商聘書給先響應的「寶貝小老闆」，超可愛的小老闆上台，架式十足，連爸媽都稱孩子「董仔」，趣味十足，7歲的林奈美響應愛心，提前在臉書上義賣自已畫作，得熱烈響應，已賣出約3萬元的善款。

今天小畫家也到場，還準備一幅自己的最愛畫作送給了市長，林市長超感動直說，一定要把畫掛在辦公室天天欣賞。

市長林聖爵說，斗六文旦節將於9月12日在斗六人文公園登場，今年特地開闢「寶貝愛心市集」，讓孩子學習助人為樂的愛心行動，孩子當老闆，父母是店員，小朋友靠自己募集攤位商品，整理、標價並設攤叫賣，讓孩子以實際行動體驗助人為樂的愛心。

林市長說，公所也為小老闆職前訓練，開了一堂行銷課，教孩子如何整理商品和布置，以增加收入，所得全數捐助雲林縣脊髓損傷者協會，習商兼愛，將是孩子人生難得驗。

縣府農業副處長蔡耿宇及代表會主席胡克勤說，今年風雨少，文旦豐收品質極佳，斗六文旦年產約4千噸，尤其老欉文旦口碑尤佳，今年價格和去年差不多，民眾可買到物美價廉的優質文旦，尤其有小老闆加持，斗六文旦將更香更甜。

雲林脊髓損傷者協會 常務理事林秀妹分享自己脊傷的心路歷程，指她大學畢業原要為分擔家計，沒想到一場車禍變成家裡負擔。理事長李志琴也說，最近會員畫開設養雞場，從事生產自力更生，經費短絀，感謝小老闆的愛心為大家圓夢。

斗六公所歡迎報名參加，意者可洽：0905887522。

斗六市長林聖爵頒發攤商聘書給「寶貝小老闆」，超可愛的小老闆架式十足，連爸媽都稱孩子「董仔」，趣味十足。記者蔡維斌／攝影
斗六市長林聖爵頒發攤商聘書給「寶貝小老闆」，超可愛的小老闆架式十足，連爸媽都稱孩子「董仔」，趣味十足。記者蔡維斌／攝影
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斗六 愛心 文旦

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