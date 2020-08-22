快訊

巴威颱風持續增強到深夜都很靠近 14縣市豪大雨特報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

七夕情人節放閃！超人氣景點七股心鎖橋歡迎來「告白」

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
結婚超過55年、高齡90歲閻氏夫妻今天穿上主辦單位準備的古式紅色禮服，喜氣過七夕情人節。圖／主辦單位提供
結婚超過55年、高齡90歲閻氏夫妻今天穿上主辦單位準備的古式紅色禮服，喜氣過七夕情人節。圖／主辦單位提供

雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦、台鹽合辦的「2020一見雙雕藝術季」，今年主打全國最大主雕「星心相愛」，今天情人節前夕在「七股遊客中心-心鎖橋」舉辦情人節我罩你、情鹽音樂會等活動，邀請多對情侶夫妻戴起口罩，互相擁吻99秒，情人節活動將持續進行到8月30日。歡迎到七股遊客中心心鎖橋上「互許諾言、情鎖七股」，向對方告白，好友升格成為戀人。

雲嘉南管理處今天號召多對情侶、夫妻一同來七股遊客中心，重溫最初相識時的那份真實感動。結婚超過55年已高齡90歲的閻老先生與另一半莊女士，兩人雖然相差13歲，是最受矚目的一對，兩人穿上主辦單位準備的大紅禮服，幸福擁吻99秒。

閻先生說，他本身開朗、樂觀，朋友多形容他是老頑童，而太太較為知性、理智，縱然兩人個性截然不同，但相處上卻有著絕佳的平衡點，他們曾在台灣相知相惜，也移居過西班牙、美國、廈門等地，數十年來牽手走過世界大大小小的各個城市，到處都有倆人愛的足跡，更讓他們更深刻感念以愛「陪伴」的彌足珍貴。

雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能表示，今年正好是2020年，諧音是愛你愛你，在這充滿愛戀的一年裡，2020一見雙雕藝術季的主雕充分用「愛」為主題，並巧妙結合愛情、愛健康、愛環境等意境，以聚鹽成塔、團結粒量的概念，藉以愛渡過難關，支撐彼此，邀請夫妻、情侶來共度浪漫七夕。

雲嘉南濱海國家風景區七股遊客中心在七夕情人節前，舉辦情人節我罩你、情鹽音樂會，邀請情侶夫妻戴口罩擁吻99秒。圖／主辦單位提供
雲嘉南濱海國家風景區七股遊客中心在七夕情人節前，舉辦情人節我罩你、情鹽音樂會，邀請情侶夫妻戴口罩擁吻99秒。圖／主辦單位提供

情侶 情人節 夫妻

延伸閱讀

情人節酒吧指南！單身或有情人看這邊就對了！

大稻埕情人節晚間登場 陳時中籲戴口罩

七夕情人節放閃、約會藏心機必備！Palladium美腿靴讓你變身長腿小姊姊

七夕情人節限定優惠！Royal Host樂雅樂七夕「全餐點買一送一」

相關新聞

老師找回失聯數十年學生 學生：我們是迷途羔羊

台南市退休老師李洪倫很特別，別人都是學生找老師開同學會，他卻找失聯數十年學生開同學會，畢業51年的學生今天相聚也為80歲...

民進黨台南市黨部青年營熱鬧開幕 賴清德與青年玩猜拳

民進黨台南市黨部今天在走馬瀨農場舉辦青年入政青年培訓營，副總統賴清德出席始業式，與青年學子熱鬧互動，除當場回答青年各式問...

斗六徵求12歲以下小老闆賣文旦 為脊髓損傷者圓夢

雲林縣斗六文旦節即將登場，今年特別增設「寶貝老闆愛心市集」，將徵求12歲以下的孩童設攤當老闆，所賣的收入都捐贈給 雲林縣...

七夕情人節放閃！超人氣景點七股心鎖橋歡迎來「告白」

雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦、台鹽合辦的「2020一見雙雕藝術季」，今年主打全國最大主雕「星心相愛」，今天情人節前夕在...

影／台灣篩鹽業發源地台南鹽埕 尋找鹽漬達人

台南市南區鹽埕是台灣最早有鹽場的地方，南區區公所今天舉辦「尋找漬達人」競賽，參加比賽的阿嬤、媽媽、爸爸們，端出家裡最自傲...

台南曾文溪氾濫大內區就淹水 市府增設抽水機組減災情

台南曾文溪水位高漲時大內區石子瀨附近地區就淹水，積水無法自行排出造成水患，台南市政府水利局表示，已爭取前瞻基礎建設經費1...

鳥店停業將鳥全部放生 鳥會：放生形同放死要法辦重罰

嘉義臉書社團「我是布袋人」，翁姓網友上午留言、放照片指稱，布袋鎮某間鳥店停止營業，老闆將全部的鳥兒放生了，店外許多「牡丹...

台南麻豆文旦啟動外銷新加坡 下一站：日本和中國大陸

台南市麻豆文旦既上次最遠航距到加拿大多倫多，今天再度啟航外銷到新加坡，在當地最大的連鎖超市「職總超市(NTUC Fair...

巴威颱風生成 農改場：麻豆文旦盡早採收避開風險

中央氣象局表示，位於台灣東部海面的熱帶性低氣壓，將發展成今年第8號颱風「巴威」（Bavi）。台南區農改場研究員張汶肇表示...

搶攻中元普度商機 寶家五金今在台南、高雄拓2門市

為搶攻中元普度商機，寶雅的五金百貨通路品牌「寶家五金百貨」台南中華西二店、高雄路竹中山店今天開幕，下周六則是前進桃園中壢...

嘉義市教育也「超前部署」 校長會議強調學子跨界思考

嘉義市政府於昨起2天在台南市柳營區江南渡假村，召開109學年度第一學期公私立國民中小學校長會議，嘉義市長黃敏惠強調，就如...

明823水災2周年 嘉縣重災區掌潭居民：祈願洪水不再來

明天823水災2周年，嘉義縣重災區東石鄉掌潭村當時遭洪澇肆虐8天，逾百戶200多災民撤離，災後，縣府建抽水站、滯洪池，水...

熱門新聞

台東蘭嶼1男子疑撿拾到「龍涎香」 若鑑定屬實值600萬

颱風「巴威」來勢洶洶 今晚大稻埕煙火暫停

殘念！巴威颱風發海警 漁人碼頭煙火秀另擇期舉辦

北市大稻埕、新北漁人碼頭 今晚煙火秀

影／扯！合歡山鳶峰大放光明 暗空公園變亮空公園

鳥店停業將鳥全部放生 鳥會：放生形同放死要法辦重罰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。