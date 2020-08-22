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七夕情人節放閃！超人氣景點七股心鎖橋歡迎來「告白」
雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦、台鹽合辦的「2020一見雙雕藝術季」，今年主打全國最大主雕「星心相愛」，今天情人節前夕在「七股遊客中心-心鎖橋」舉辦情人節我罩你、情鹽音樂會等活動，邀請多對情侶、夫妻戴起口罩，互相擁吻99秒，情人節活動將持續進行到8月30日。歡迎到七股遊客中心心鎖橋上「互許諾言、情鎖七股」，向對方告白，好友升格成為戀人。
雲嘉南管理處今天號召多對情侶、夫妻一同來七股遊客中心，重溫最初相識時的那份真實感動。結婚超過55年已高齡90歲的閻老先生與另一半莊女士，兩人雖然相差13歲，是最受矚目的一對，兩人穿上主辦單位準備的大紅禮服，幸福擁吻99秒。
閻先生說，他本身開朗、樂觀，朋友多形容他是老頑童，而太太較為知性、理智，縱然兩人個性截然不同，但相處上卻有著絕佳的平衡點，他們曾在台灣相知相惜，也移居過西班牙、美國、廈門等地，數十年來牽手走過世界大大小小的各個城市，到處都有倆人愛的足跡，更讓他們更深刻感念以愛「陪伴」的彌足珍貴。
雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能表示，今年正好是2020年，諧音是愛你愛你，在這充滿愛戀的一年裡，2020一見雙雕藝術季的主雕充分用「愛」為主題，並巧妙結合愛情、愛健康、愛環境等意境，以聚鹽成塔、團結粒量的概念，藉以愛渡過難關，支撐彼此，邀請夫妻、情侶來共度浪漫七夕。
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