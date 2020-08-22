老師找回失聯數十年學生 學生：我們是迷途羔羊

台南市退休老師李洪倫很特別，別人都是學生找老師開同學會，他卻找失聯數十年學生開同學會，畢業51年的學生今天相聚也為80歲老師慶生。他說，教學生就像孵蛋，最了解學生的味道；學生感激地表示，他們如迷途羔羊被找回，欣喜老師還繼續在教導他們。

李洪倫於1963年回母校大成國中前身台南市中任教，但僅1年就去服預官役，再回來任教後，擔任癸班導師時，教出許多後來成為教授、醫生、老師的傑出人才。但教了兩年就調他校，沒機會擔任導師，對於市中的回憶也特別多。

「我教過的學生，就像自己生養的孩子一樣，有什麼事，都會排除萬難去協助解決；說一句玩笑話，就像孵過的蛋，連氣味都聞的出來。」5年前退休的李洪倫懷念當年癸班學生，決定把他們找回來，他透過有限的訊息找到少數學生，再靠著學生幫忙，共找到31人。

今年李洪倫80歲，今天學生再次大集合，齊為老師祝壽，還特別邀請街頭藝術家鄭奇昌扮為「兵馬俑」來為老師慶生，也是最特別的祝壽方式。

學生之一的金連定憶起過往，對老師滿是感激。他說，考上南一中後，高一就因沉迷武俠小說，連續曠課遭退學，被父親帶回南化耕種。老師獲知後，騎機車趕抵南化，把他從迷途中拉回，除安排他到後甲國中當工友，並改就讀南一中補校，以半工半讀方式完成高中學業，並破紀錄地考取台大外文系。

讓學生印象最深刻的是，老師每天帶著他們打「十字拳」，升完旗後拉單槓，冬天則跑操場，才回到教室，課餘師生一起打球。陸軍少將退役的喬元雷說，雖然現在已忘記了十字拳的打法，但無法忘懷老師的教導，老師文武全才，連電視、音響都會修，最不好意思的是，他們都當阿公了，才把老師找回來。

學生之一的黃傑說，班上同學就如迷途羔羊被老師找回來，每次和老師見面，就如上課，老師繼續在教導他們。