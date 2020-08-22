台南曾文溪氾濫大內區就淹水 市府增設抽水機組減災情

台南曾文溪水位高漲時大內區石子瀨附近地區就淹水，積水無法自行排出造成水患，台南市政府水利局表示，已爭取前瞻基礎建設經費1500萬元，市府自籌2200萬元辦理「大內區石子瀨排水抽水設備更新應急工程」，預計月底前完成發包，明年8月完工，可加快排水降低水患程度。

水利局指出，依據「台南縣管區域排水－內江、大內及石子瀨等排水系統規劃報告」估算，石子瀨排水整體綜合治水所需經費至少6億5700萬元，治水經費無法一次全額到位，市長黃偉哲指示研擬應急方案，加速改善石子瀨排水下游水患問題。

水利局說，前瞻基礎建設計畫已爭取中央補助，市府另自籌再挹注預算2200萬元，合計3700萬元辦理抽水設備更新，目前石子瀨排水出口已設置1cms抽水站，未來會再增加至3cms抽水量。工程上也將預留後續增設抽水機組空間，最大能擴充至5cms。