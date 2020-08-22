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鳥店停業將鳥全部放生 鳥會：放生形同放死要法辦重罰
嘉義臉書社團「我是布袋人」，翁姓網友上午留言、放照片指稱，布袋鎮某間鳥店停止營業，老闆將全部的鳥兒放生了，店外許多「牡丹鳥」亂飛很吵，想要的人可以來抓。
「放生人工繁殖鳥形同放死！」嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺痛批放生鳥兒行為，很不應該，違反動保法，一定要揪出放生者重罰，他說，從網友照片，看出樹上有多隻放生的「牡丹」鸚鵡，人工繁殖的鳥兒放生，根本沒有覓食能力，也不知有天敵，很容易死亡，放生破壞生態。
嘉義縣家畜疾病防治所所長林珮如說，會派稽查員調查，查證屬實，放生行為將依動保法棄養究責，可處3至5萬元罰款。
翁姓網友說，「鳥店老闆生病了無法養」；網友留言譴責說，「店家難道不懂這叫殺生，不是放生嗎？豢養的鳥兒沒有覓食能力、放生遲早會餓死、或風吹雨打而生病死亡，很多放生團體也是不懂其實美其名放生結果是間接殺生」。
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