鳥店停業將鳥全部放生 鳥會：放生形同放死要法辦重罰

嘉義臉書社團「我是布袋人」，翁姓網友上午留言、放照片指稱，布袋鎮某間鳥店停止營業，老闆將全部的鳥兒放生了，店外許多「牡丹鳥」亂飛很吵，想要的人可以來抓。

「放生人工繁殖鳥形同放死！」嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺痛批放生鳥兒行為，很不應該，違反動保法，一定要揪出放生者重罰，他說，從網友照片，看出樹上有多隻放生的「牡丹」鸚鵡，人工繁殖的鳥兒放生，根本沒有覓食能力，也不知有天敵，很容易死亡，放生破壞生態。

嘉義縣家畜疾病防治所所長林珮如說，會派稽查員調查，查證屬實，放生行為將依動保法棄養究責，可處3至5萬元罰款。