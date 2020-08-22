台南麻豆文旦啟動外銷新加坡 下一站：日本和中國大陸

台南市麻豆文旦既上次最遠航距到加拿大多倫多，今天再度啟航外銷到新加坡，在當地最大的連鎖超市「職總超市(NTUC FairPrice)」146間分店都能買到。台南市長黃偉哲說，新加坡華人佔百分之 90以上的人口，消費力很高，本身又沒有什麼農業，新加坡周圍的國家也沒有這麼好的文旦，所以對於台灣的文旦，新加坡是一個很不錯的藍海市場。

台南市農業局今天在麻豆清泉果園舉辦外銷新加坡裝櫃啟航記者會，黃偉哲說，每次來看到貨櫃車，就很高興、興奮起來，因為優質的文旦又要外銷了，上一次往美洲走，這一次往東南亞、東協國家走，優質的台南麻豆文旦果品都能夠有很好的通路。

黃偉哲指出，台南麻豆文旦品質穩定，深受貿易商青睞 ，截至目前為止，已將 168 噸台南文旦銷往國外，訂單仍持續進來 。台灣防疫做得好，開拓國外市場很順利，目前已去加拿大、新加坡，即將還有日本，台灣文旦已經20年沒有銷到日本了，今年要把很好的文旦銷到日本去，接下來再努力打開其他國家的通路，包括銷到中國大陸。

黃偉哲說，去年從白露到中秋只有5天，銷售很緊張，逼得必須趕快在最短的時間銷出去，又要顧品質又要顧價格，有時候很困難，今年離中秋還有一個多月，中元都還沒到就講中秋，所以有充裕時間很平穩的銷售，希望柚農今年都能夠過個好的中秋。