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巴威颱風生成 農改場：麻豆文旦盡早採收避開風險

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南進入麻豆文旦採收農忙期。記者吳淑玲／攝影
台南進入麻豆文旦採收農忙期。記者吳淑玲／攝影

中央氣象局表示，位於台灣東部海面的熱帶性低氣壓，將發展成今年第8號颱風「巴威」（Bavi）。台南區農改場研究員張汶肇表示，台南地區麻豆文旦已成熟，可以盡早採收，避開可能的風險。如果採文旦人員太搶手雇不到，建議利用假日家人先採收。

不少農民擔心颱風影響文旦，各地果園都可看到採收的農忙景象，但也有些農民認為，颱風偏北會掃過去，對南部影響應該不大，但還是會隨時注意颱風動向，必要時會先採下來比較安心；台南市農業局指出，目前台南麻豆文旦產地累計採收進度為40%，本周會達到高峰，約可超過5成以上。

至於文旦收購自8月19開始執行，公告收購加工量1000公噸，計5間加工廠商執行文旦加工，申請採購量為630公噸，實際採購量為92.263公噸。

文旦大果收購執行期程及辦理情形如下，8月19日至8月21日1麻豆區農會，21日官田區及佳里區農會，累計收購執行數量為388.796公噸。8月24日至26日由下營區農會辦理收購，農業局表示，今年麻豆文旦品質優良，內、外銷價格穩定，大果量比去年少，每天指派同仁赴農會協助文旦收購事宜，並回報收購情況。

文旦 颱風 農民

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