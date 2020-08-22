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嘉義市教育也「超前部署」 校長會議強調學子跨界思考

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
教育處長林立生表示，多種樹讓校園變公園，新課綱重視「跨領域學習」，強調跨界思考是學子必備能力，要加深與加廣閱讀。圖／嘉義市政府提供
教育處長林立生表示，多種樹讓校園變公園，新課綱重視「跨領域學習」，強調跨界思考是學子必備能力，要加深與加廣閱讀。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府於昨起2天在台南市柳營區江南渡假村，召開109學年度第一學期公私立國民中小學校長會議，嘉義市長黃敏惠強調，就如同面對新冠疫情，孩子的教育也要「超前部署」，為未來做好所有的準備，並強調加深與加廣閱讀，讓跨界思考成為學子必備能力。

嘉義市國民中小學校長會議，聚集中、小學、公幼校長與會，以「教育111 學習愛+1-邁向教育4.0」為主題，邀請國教署署長彭富源、前國教署署長吳清山、2Plus設計執行長王亞灣、嘉義大學校長艾群「實驗教育」專業團隊等進行專題講座。艾群並代表嘉大捐贈樹苗給嘉義市8所國中及20所國小，在校園植樹、節能減碳。

「教育將成為嘉義市重要品牌！」黃敏惠強調，教育應從源頭思考起，孩子是最重要的未來，今年教育處幾個重大活動與規畫，從日環食、科學168、冷氣系統安裝，都是以教育為出發點，日環食等活動更展現「拚教育也能拚經濟」，再從全市校園教室冷氣系統安裝可看出，嘉義市已走在全國之先，成為國家政策。

艾群指出，此次贈苗選擇光臘樹、楓香、臺灣櫸、黃連木，是台灣原生種苗木，預期可以吸引獨角仙、五色鳥、蝴蝶、蟬等豐富生態，嘉大後續會輔導種植與移植。

教育處長林立生表示，這次會議特別準備讀寫教育專家曾世杰的著作「有效讀寫」，從教學現場觀察，以「證據本位」與「人文關懷」視角出發，梳理出有效能、有策略的讀寫教學脈絡，新課綱重視「跨領域學習」，強調跨界思考是學子必備能力，要加深與加廣閱讀。

嘉義大學贈送光臘樹、楓香、臺灣櫸、黃連木等台灣原生種苗木，給嘉市28所校園。圖／嘉義市政府提供
嘉義大學贈送光臘樹、楓香、臺灣櫸、黃連木等台灣原生種苗木，給嘉市28所校園。圖／嘉義市政府提供
嘉義市國民中小學校長會議，嘉義大學校長艾群（左三起），贈送樹苗給嘉義市28所校園，由市長黃敏惠、教育處長林立生代表接受。圖／嘉義市政府提供
嘉義市國民中小學校長會議，嘉義大學校長艾群（左三起），贈送樹苗給嘉義市28所校園，由市長黃敏惠、教育處長林立生代表接受。圖／嘉義市政府提供

嘉義 黃敏惠

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