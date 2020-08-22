明823水災2周年 嘉縣重災區掌潭居民：祈願洪水不再來

明天823水災2周年，嘉義縣重災區東石鄉掌潭村當時遭洪澇肆虐8天，逾百戶200多災民撤離，災後，縣府建抽水站、滯洪池，水利署水利規劃試驗所推動不怕淹水「承洪韌性」規畫，但社區理事長林文達無奈說，抽水站才發包未完工，韌性規畫還在紙上作業，「我無奈，只求洪水不再來！」

前年823水災，林文達直指人禍釀災，當時縣長張花冠討救兵，行政院長賴清德勘災協調，答應3天抽退積水，才平息災民怒火，去年周年社區辦音樂會，明天2周年不辦紀念活動，去年社區淹水，林文達怒批政府，今年2周年，他表達無奈心聲！

他說，掌潭抽水站工程拖到現在才發包施工，作業效率太慢了，遇豪大雨居民擔心吊膽，掌潭人口外流老化，周一到周五老人食堂共餐，災後，水利署水規所來社區召開多次「承洪韌性」規畫座談，居民贊成不怕淹水的「韌性社區」，但至今只在紙上作業。

林文達說，等不到中央具體行動及補助，推動韌性社區，社區只好自己先推動社區規畫師，希望打造掌潭村如同泰國、義大利威尼斯，成為淹水也能讓人喜歡的地方。

縣府水利處長林谷樺說，掌潭抽水站工程，因跨西濱公路引水路工程作業延宕，已發包施工，明年上半年完工，為防淹水，調度5部大型抽水機部署，並將白水湖滯洪池排空，社區活動中心設小型抽水設施改善。