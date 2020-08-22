北港百年藝鎮移師台北 張麗善邀市民親近媽祖

與神最近的距離「2020神工傳藝 北港百年藝鎮巡迴展」，即日起到8月26日在台北華山文化創意產業園區開展，由雲林縣府邀請國際策展人蕭青陽，以北港迓媽祖為主題結合工藝、陣頭、北港時尚設計、紅壇走秀，打造出嶄新風貌的巡迴遶境，尤其以媽祖、虎爺為底蘊的服裝設計，更讓人耳目一新，雲林縣長張麗善歡迎大家把握機會觀賞。

張麗善說，聞名全國的北港朝天宮迎媽祖今年因疫情取消，縣府特別以全台巡迴策展的獨特方式，取代遶境，讓民眾不必到北港也可與媽祖同在。邀請國際及策展大師蕭青陽，以當代藝術視野，空間設計及衝擊性視覺效果，搭配3D多媒體投射技術，將朝天宮天上聖母百年媽祖神像完整呈現國人面前。

張麗善說，並同時展出人間國寶彩繪大師洪平順、台灣哨角工藝技術保存者魏幼謙、燈籠工藝保存者林聰賢、藝閣工藝技術保存者顏三泰、紙塑工藝蘇健仁、米粿雕工藝施慶義、百年金紙店蔡華添、傳統表演藝術轎前吹蘇仁義、錫雕工藝蔡明堂等9位薪傳技術保存者的精緻作品，完整呈現豐富的宗教文化、工藝創作、時尚設計等多元面，讓民眾享受「與神最近的距離」的美感。

文化觀光處長陳璧君說，巡迴展台北場特別規劃「北港時尚設計賽」，將年輕人最愛的虎爺圖騰、媽祖頭冠珠花等宗教文化內涵，轉化為最為貼近生活底氣的服飾、配件，形塑最時尚的媽祖設計，並結合北港飛龍團大龍旗百年刺繡工藝的精神及元素，運用最古老刺繡技藝，以「龍、鳳、獅」為主題創作三套刺繡時裝，表現在時尚設計上，獨樹一格。

此外更邀請設計師侯永笙、潮神派王子欣、眾生之主高雅蘋等大師創作品，搬上媽祖紅壇上走秀。台北展場除回顧百年北港，也重現百年藝師的創作工作桌，還原歷史現場，感觸「百年藝鎮」之美。