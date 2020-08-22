啾咪大白熊情人節口罩變身 邀來嘉義市浪漫過節吃美食

七夕情人節即將到來，嘉義市府昨晚為火車站前的沉睡大白熊，換上超萌「啾咪口罩」，以逗趣俏皮表情，讓大白熊可愛度破表，邀請全國各地民眾來嘉義市，和沉睡啾咪大白熊一起拍照，浪漫過節吃美食。

觀光新聞處新聞行政科長孫煜勝說，火車站前的沉睡大白熊已是嘉義市新地標，也是防疫宣導重要角色，很多遊客都是因它而來，為的就是想捕捉每次不同口罩的款式照片。繼前一次的客家花布圖案，市府決定搭配七夕情人節，換上啾咪款式，外加兩顆大小愛心，祝福大家情人節快樂！