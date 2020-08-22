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啾咪大白熊情人節口罩變身 邀來嘉義市浪漫過節吃美食

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市火車站前沉睡大白熊，昨晚戴上情人節啾咪口罩，邀請全國民眾嘉義市浪漫過節吃美食。記者卜敏正／翻攝
嘉義市火車站前沉睡大白熊，昨晚戴上情人節啾咪口罩，邀請全國民眾嘉義市浪漫過節吃美食。記者卜敏正／翻攝

七夕情人節即將到來，嘉義市府昨晚為火車站前的沉睡大白熊，換上超萌「啾咪口罩」，以逗趣俏皮表情，讓大白熊可愛度破表，邀請全國各地民眾來嘉義市，和沉睡啾咪大白熊一起拍照，浪漫過節吃美食。

觀光新聞處新聞行政科長孫煜勝說，火車站前的沉睡大白熊已是嘉義市新地標，也是防疫宣導重要角色，很多遊客都是因它而來，為的就是想捕捉每次不同口罩的款式照片。繼前一次的客家花布圖案，市府決定搭配七夕情人節，換上啾咪款式，外加兩顆大小愛心，祝福大家情人節快樂！

孫煜勝說，嘉義市有很多好吃好玩值得您來體驗，大白熊迷也可以搭乘今年6月正式上路的中山幹線電動公車，亮眼車身及可愛動物圖案內裝保證吸睛，而且站站都有熱門景點及美食。10月還有「全國最大光藝術夜遊展演-光織影舞」，讓您從早到晚暢遊嘉義市。

嘉義市火車站前沉睡大白熊，昨晚戴上情人節啾咪口罩，邀請全國民眾嘉義市浪漫過節吃美食。記者卜敏正／翻攝
嘉義市火車站前沉睡大白熊，昨晚戴上情人節啾咪口罩，邀請全國民眾嘉義市浪漫過節吃美食。記者卜敏正／翻攝

嘉義 情人節 火車站

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