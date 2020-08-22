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影／張泰山來嘉市被稱「永遠岳父」鼓勵快樂打棒球

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市長黃敏惠及多名嘉義市議員，昨天開心與張泰山合影留念。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠及多名嘉義市議員，昨天開心與張泰山合影留念。記者卜敏正／攝影

嘉義市政府與財團法人九華山地藏庵、泰山棒球學院攜手合作，下月12日將在港坪國小、港坪風雨球場，舉辦10歲以下學童的「九華山地藏庵迷你棒球錦標賽」，地藏庵董事長黃俊森致詞時，不僅感謝味全龍教練張泰山共同辦這次活動，還戲稱泰山就是永遠的「岳父大人」，現場笑聲不斷。

九華山地藏庵迷你棒球錦標賽，下月12日將在港坪國小、港坪風雨球場，可讓10歲以下小朋友，以專屬球具、在巨型充氣球場中，享受最歡樂、安全、有趣的棒球，今年首次舉辦將有8支隊伍參加，除了嘉義市博愛、民族、垂楊、世賢、興嘉，還有外地3隊，正在號召報名中。

嘉義市長黃敏惠昨天與張泰山、黃俊森、味全龍選手劉崇聖等人，一起為「迷你棒球錦標賽」開球，張泰山幽默言語、動作，不僅讓小球員瘋狂，黃敏惠及多名市議員都爭相和他自拍，並一起揮棒開球，邀請家長帶小朋友看球、玩球。

「感謝勇媽市長！」張泰山說，去年辦活動時，黃市長建議讓更多小朋友參與棒球，他開始規劃這次活動，感謝九華山地藏庵挹注資源，加上市府幫忙，促成這件美事。

黃敏惠表示，曾到美國波士頓看到一群人帶小孩走向球場，詢問後得知是參加親子棒球賽，她對於這景象非常感動，希望在嘉義市能常看見一家人走進球場，不只打棒球，也可看球、打籃球、踢足球，返台後遇到張泰山、提出這想法，沒想到泰山真的和九華山地藏庵一起推動。

嘉義市教育處長林立生表示，市府將嘉農棒球隊威震甲子園的8月21日，訂為嘉義市「棒球日」，10歲以下迷你棒球規則，棒球跟球棒都是mini baseball的設計，有別於傳統軟式硬式棒球，每場比賽打3局(40分鐘)，由教練餵球打擊。

張泰山（左一起）、黃俊森、黃敏惠等人，昨一起為「迷你棒球錦標賽」開球。記者卜敏正／攝影
張泰山（左一起）、黃俊森、黃敏惠等人，昨一起為「迷你棒球錦標賽」開球。記者卜敏正／攝影
「九華山地藏庵迷你棒球錦標賽」下月12日將在港坪國小、港坪風雨球場舉辦。記者卜敏正／翻攝
「九華山地藏庵迷你棒球錦標賽」下月12日將在港坪國小、港坪風雨球場舉辦。記者卜敏正／翻攝
「九華山地藏庵迷你棒球錦標賽」下月12日將在港坪國小、港坪風雨球場舉辦。記者卜敏正／翻攝
「九華山地藏庵迷你棒球錦標賽」下月12日將在港坪國小、港坪風雨球場舉辦。記者卜敏正／翻攝
張泰山（右一）頒發紀念品給參賽球隊。記者卜敏正／攝影
張泰山（右一）頒發紀念品給參賽球隊。記者卜敏正／攝影
地藏庵董事長黃俊森（左）頒發紀念品給參賽球隊。記者卜敏正／攝影
地藏庵董事長黃俊森（左）頒發紀念品給參賽球隊。記者卜敏正／攝影
九華山地藏庵董事長黃俊森（前右三起）、嘉義市長黃敏惠及多名嘉義市議員，開心與偶像球星張泰山合影留念。記者卜敏正／攝影
九華山地藏庵董事長黃俊森（前右三起）、嘉義市長黃敏惠及多名嘉義市議員，開心與偶像球星張泰山合影留念。記者卜敏正／攝影
「九華山地藏庵迷你棒球錦標賽」下月12日將在港坪國小、港坪風雨球場舉辦。記者卜敏正／翻攝
「九華山地藏庵迷你棒球錦標賽」下月12日將在港坪國小、港坪風雨球場舉辦。記者卜敏正／翻攝

嘉義 黃敏惠 波士頓

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