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明天823水災兩周年 嘉縣廣設滯洪池治水工程完成大半

聯合報 / 記者魯永明/嘉義縣即時報導
明天嘉義縣「823」水災兩周年，縣府為降低淹水風險，爭取執行台糖農場開挖5座滯洪池，目前已完成中埔鄉公館滯洪池，具蓄水滯洪兼景觀功能。圖／縣府提供
明天嘉義縣「823」水災兩周年，縣府為降低淹水風險，爭取執行台糖農場開挖5座滯洪池，目前已完成中埔鄉公館滯洪池，具蓄水滯洪兼景觀功能。圖／縣府提供

明天嘉義縣「823」水災兩周年，107年823降逾350毫米雨量，沿海地層下陷又漲潮，造成13鄉鎮市逾萬戶淹水，災後，水利署與縣府合力治水，推動還地於水，廣設滯洪池，採購大型移動式抽水機，建置智慧防災淹水感知器及ＡＰＰ等，治水工程完成大半，保障縣民生命財產安全。

前年823水災，總統蔡英文及當時行政院長賴清德，分別到淹水嚴重的朴子市、布袋鎮、東石鄉勘災小英搭國軍雲豹甲車遭災民怒嗆，賴清德3度勘災道歉，災後審計室指滯洪池及部分修復工程執行進度延宕，水利會灌排未納入防洪體系，亟待改善。

水利署及縣府針對缺失檢討，運用流域綜合治理計畫、前瞻治水預算，加速推動治水防洪工程，歷經88風災、823洪澇，中央透過8年800億等計畫補助，至今共投下218億元治水。

縣府檢討淹水原因：短延時強降雨，超過設計保護標準；逢農曆大潮，海水高漲，沿海地層下陷，地勢低窪內水排出不易；區域排水溢堤，造成越域淹水。

完成治水防洪措施，包括10座滯洪池，汛期前將滯洪池預先排空至最低水位，提供低地聚落重力排水條件，降低淹水風險，爭取執行台糖農場開挖5座滯洪池，目前已完成中埔鄉公館滯洪池，施工中4件，預計全部增加約290萬立方公尺蓄洪量。

另，汰舊換新移動式抽水機，全部共228部，可滿足汛期預佈需求，建置智慧防汛網，與中央部會合作共設置193組淹水感測器，可即時偵測淹水情形，對災情緊急處置使用者可透過手機、電腦或平板ＡＰＰ掌握積淹水位置及深度。

今年汛期，完成的治水防洪工程，雖然至今還未遭遇風災洪水考驗，但縣府水利處及水利署不敢大意，持續加強區域排水清淤，增加沿海抽水站能量及滯洪池蓄洪量，推動還地於水。

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