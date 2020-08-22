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台南微笑灣裡 來看廢五金後的人文歷史特色

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市南區喜樹圖書館舉行「2020微笑灣裡攝影成果展」，展現在地文化特色。圖／南區區公所提供
台南市南區喜樹圖書館舉行「2020微笑灣裡攝影成果展」，展現在地文化特色。圖／南區區公所提供

台南市南區喜樹圖書館正舉行「2020微笑灣裡攝影成果展」，有灣裡地方風情、人文歷史的攝影成果，熱愛灣裡及攝影的民眾可以到現場逛逛，看看書。

灣裡社區近年來致力於社區觀光活動，除了每年的鯤喜灣文化季、聚落小旅行之外，今年開設了微笑灣裡攝影課程，課程有攝影、微電影微電影講座，課程相當豐富，也透過這次成果展，展現學員豐收的一面。

微笑灣裡攝影成果展除了有公所的助力，也與台南應用科大、國立台南大學合作，讓社區與學校相連結，學生能深入地方，親身參與地方事務，除了豐富地方的色彩，也為學生帶了可貴的體驗。

南區區長蔡秀琴表示，為鼓勵民眾參與灣裡社區觀光，提倡地方創生及觀光產業發展，以攝影比賽方式，鼓勵參與活動的民眾以攝影、錄影的方式來紀錄，增加灣裡聚落的藝術性與故事性。

蔡秀琴說，這次活動也邀請灣裡黃金商圈發展協會協助， 希望藉由藉由微笑灣裡攝錄影活動的推動，紀錄灣裡部落地方特色，並以此為媒介，促使參與者深入認識灣裡。除顯現灣裡歷經廢五金產業時代後的人文歷史特色，也藉此吸引觀光人潮、帶動商圈發展。微笑灣裡攝影成果展期至8月30日。

攝影比賽 微電影 圖書館

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