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讓親子體驗警察的日常 台南善化圖書館婦幼隊合辦闖關
台南市警局婦幼警察隊與善化區公所，今天下午在善化區圖書館合辦「小小警察闖關樂」、親子闖關活動，親子上百人同歡、體驗警察生活。活動承辦人邱宥蓁表示，下個月還有不同職業主題的活動，歡迎民眾上善化區圖書館臉書查看。
今天的活動共有「抓捕罪犯」、「我的家在哪裡？」、「尋找嫌疑犯」、「找回遺失的名字」、「向左右向右走，不知道就跟我走」、「小小警察上工去」及「重回犯罪現場」7個關卡，鼓勵親子一組共同合作來完成任務，並結合閱讀設計闖關遊戲。
邱宥蓁表示，現場還由警方提供小小警察制服穿搭體驗，活動採網路報名，大受好評，一開放20分鐘36組親子即額滿。
善化區長方澤心說，圖書館規畫的活動關卡體驗富含閱讀樂趣，讓小朋友穿搭體驗擔任小小警察，活動內容好拍好猜又好玩，讓大朋友陪伴小朋友一起警察體驗職場的點點滴滴，共同留下美好的回憶。
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