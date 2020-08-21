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讓親子體驗警察的日常 台南善化圖書館婦幼隊合辦闖關

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南善化圖書館與婦幼警察隊合辦闖關，讓親子體驗警察的日常。圖／善化圖書館提供
台南善化圖書館與婦幼警察隊合辦闖關，讓親子體驗警察的日常。圖／善化圖書館提供

台南市警局婦幼警察隊與善化區公所，今天下午在善化區圖書館合辦「小小警察闖關樂」、親子闖關活動，親子上百人同歡、體驗警察生活。活動承辦人邱宥蓁表示，下個月還有不同職業主題的活動，歡迎民眾上善化區圖書館臉書查看。

今天的活動共有「抓捕罪犯」、「我的家在哪裡？」、「尋找嫌疑犯」、「找回遺失的名字」、「向左右向右走，不知道就跟我走」、「小小警察上工去」及「重回犯罪現場」7個關卡，鼓勵親子一組共同合作來完成任務，並結合閱讀設計闖關遊戲。

邱宥蓁表示，現場還由警方提供小小警察制服穿搭體驗，活動採網路報名，大受好評，一開放20分鐘36組親子即額滿。

善化區長方澤心說，圖書館規畫的活動關卡體驗富含閱讀樂趣，讓小朋友穿搭體驗擔任小小警察，活動內容好拍好猜又好玩，讓大朋友陪伴小朋友一起警察體驗職場的點點滴滴，共同留下美好的回憶。

台南善化圖書館與婦幼警察隊合辦闖關，讓親子體驗警察的日常。圖／善化圖書館提供
台南善化圖書館與婦幼警察隊合辦闖關，讓親子體驗警察的日常。圖／善化圖書館提供
台南善化圖書館與婦幼警察隊合辦闖關，讓親子體驗警察的日常。圖／善化圖書館提供
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台南善化圖書館與婦幼警察隊合辦闖關，讓親子體驗警察的日常。圖／善化圖書館提供
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台南善化圖書館與婦幼警察隊合辦闖關，讓親子體驗警察的日常。圖／善化圖書館提供
台南善化圖書館與婦幼警察隊合辦闖關，讓親子體驗警察的日常。圖／善化圖書館提供
台南善化圖書館與婦幼警察隊合辦闖關，讓親子體驗警察的日常。圖／善化圖書館提供
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