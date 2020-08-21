安平港造船廠工安意外 廠商不慎遭引擎砸頭傷重不治

台南市安平區舊魚市場內加油站旁共進造船廠下午2時18分傳出工安意外，62歲宋姓廠商在海豐888號漁船上吊掛引擎施工時，不慎遭引擎撞擊頭、頸部後大量出血，當場沒有呼吸心跳，經警消將傷者固定在長背板後，利用大型機具吊掛下船，緊急送醫後仍告不治，警方封鎖現場採證及將現場相關人員帶返所問訊，釐清事故原因，並通報勞檢單位到場查處。

台南市消防局救災救護指揮中心據報後，調派安平、和緯分隊3車、8名警消馳往現場搶救，救護人員抵達現場時，宋姓廠商人已在船板上，頭、頸部大量出血，沒有呼吸心跳。經救護人員協助，將他固定在長背板上，並利用大型機具吊掛下船，緊急送往郭綜合醫院急救，仍然傷重不治。