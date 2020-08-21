熱血急診醫師提「跳島」偏鄉重大病患迅速送成大救命

偏鄉地區重大創傷患者往往因送醫路途太遠失去搶救先機，衛福部台南醫院新化分院創新提出「特殊傷病患跳島策略計畫」，利用其位在交通樞紐的位置，建立迅速轉送系統，提出構想的是成大急診醫師邱柏惟，他說，重大創傷就是搶時間搶救人，需要的是「急救團隊」，在對的時間、送到對的地方、做對的事情，新化分院雖是小醫院沒有能量處理嚴重外傷者，但可以是中斷站、加油站，不是終點站。

邱柏惟今年35歲，８年前曾到新化分院服醫療替代役結下緣分，發現偏鄉醫療問題後，提出「特殊傷病患跳島策略計畫」，邱柏惟說，新化分院位在台20以及國道8號的交界處，利用位置樞紐的特性，加上醫學中心專科醫師進駐，將急診處置與到院前救護緊密結合，「醫師就可以參與到院前急救」，消防局救護車原車轉送成大醫院，搶下院際間轉診所需等待時間。

重大創傷患者由119救護車送到新化分院先得到醫療支援，穩定生命跡象後，再由專業醫護陪同原車轉送到醫學中心（初步與成大醫院合作），提高病患存活率，突破以往「119救護車不得原車轉送」的限制，7月啟動以來，有3人透過「跳島」計畫後送成大醫院，一名酒後自撞騎士及時送到成大醫院治療搶救成功。

現行作法是119救護車將病患送到分院後就離開，經過一系列檢查後，有需要再叫民間救護車及一名護士陪同，轉送到醫學中心，至少多耽誤一小時至一個半小時。