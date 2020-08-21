老人更需要夏令營！長庚大學第一個老人營隊開課
為增進老人抗疫力，台塑和長庚科技大學健康促進團隊今天在麥寮鄉開辦雲林第一場「長者夏令營」，由護理系學生透過運動設計課程，提升長者心肺功能與肌耐力；趣味遊戲與藝術創作，讓老人家遨遊童年；改良式的八段錦，把關節伸展復健融入生活，百分百健康的夏令營，爺爺奶奶都說讚。
台塑麥寮管理部副總經理陳文仰指出，長庚科技大學2010年起以預防醫學及社區健康營造為主軸，由護理學院長陳美燕帶領專業團隊走入社區，發現獨居長輩普遍憂鬱、孤獨，研究發現心靈愉悅的秘訣是「聽從身體律動的聲音」，所以推出「老人夏令營」巡迴帶動長輩快樂生活。
長庚大學健康促進團隊多年來進駐麥寮、台西、四湖、東勢、褒忠、崙背及彰化大城等沿海鄉鎮，協助減緩老人身體退化及心靈孤單，透過與長者定點互動，設計出一套客製化的健康促進課程，依長輩需求不同，用來降低他們的孤獨、焦慮、憂鬱等負向感受。
「老人一樣可擁有專屬的夏令營！」陳文仰說，世界各地兒童夏令營琳瑯滿目，資源豐富，反觀人口老化的台灣，卻看不到有人開辦老人夏令營，長庚護理系學生透過運動設計課程，提升長者心肺功能與肌耐力；趣味遊戲與藝術創作，陪伴遨遊童年回憶；關節伸展把復健融入生活，延緩退化。
除了舞蹈式柔軟操，也有改良的八段錦、小手作大藝術、小劇場…，今天上百名各社區長者營隊齊聚麥寮晁陽綠能園區大會師，每位老人大顯身手，舞團加演劇，有爆笑有感動，夏令營找回老人的歡樂，他們齊聲為老人夏令營喊讚。
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