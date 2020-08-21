廢棄物、汙染物拖太久 台南環團：快清理

台南市近年來頻發生不肖業者傾倒或掩埋爐渣、鋁渣、焚化爐底渣、石灰等汙染案，多數留在原地的廢棄物都還未清理，其中發生在2013年間的石灰遭傾倒案，環保局求償1億多元，官司還在訴訟中，也影響到清理進度。

台南市二仁溪是早在30多年前就遭受到電子廢棄物的汙染，至今仍有部分有毒電子廢棄物未清除。近10幾年來，亂倒事業廢棄物等汙染事件依然不斷。台南社大2009年揪出後壁區嘉田崩埤段農田，被作為爐渣的處理場所，並遭市府公告為汙染控制場址，後來雖解除列管，但今年初再發現附近農田有爐渣，要求清除。

2013年更有業者把台塑六輕生產過程中產出的「水化副產石灰」，載運至左鎮、麻豆逕行填土，數量5萬4千多公噸，至今仍未清理。台南市府環保局表示，此案共對載運的業者與台塑求償兩億多元，但還在訴訟中，因此尚無法清理。

接著是2016年初安南區安清路旁2處魚塭，遭業者以焚化爐底渣等回填整地，業者並遭起訴，判處有罪，環保局表示，此處已完成清理，並解除列管。

台南社大環境小組召集人黃煥彰表示，2012年時他與環保團體發現彰化大肚溪口野生動物保護區被堆置爐渣與有害集塵灰而提出檢舉，去年環保署已完成清理，也希望台南沉積已久的一些汙染物也能快點被清理掉。