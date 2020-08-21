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一通電話就能讓長輩盡情歡唱！ 嘉義縣新文康車首航
一輛彩繪歡唱阿公、阿嬤圖案廂型貨車，緩緩駛入廣場，長輩馬上互相招呼從活動中心走出，受長輩歡迎的嘉義縣老人文康休閒巡迴車停妥，志工擺放桌椅用具，嘉義縣府新購1輛文康車， 接近中午開到義竹鄉北華社區活動中心，縣長翁章梁返鄉當志工服務，與長輩一起高歌歡唱，氣氛熱鬧。
翁章梁分送茶點給長輩、量血壓，發現血壓較高，叮囑按時降血壓藥，阿公阿嬤說，「足甘心」，翁章梁、義竹鄉長黃阿家拿麥克風，與長輩唱歌同樂，翁說，愛唱歌老人不會老，到戶外曬曬太陽也能讓身體及心理的抵抗力更好。
照顧長輩，不只關注身體照護，也關心社交生活，鼓勵長輩走出門，避免憂鬱、失智失能，免費文康巡迴服務專車，不只提供長輩歡唱，還有體溫及血壓量測，提供茶點及社會福利宣導。
文康車出勤前都會做清潔工作，桌椅及歌唱器材也在每場服務結束後消毒，防疫滴水不漏，社區需使用文康車，可提前向社會局預約，盼讓長輩能安心在社區繼續歡唱，快樂出航。
行動式老人文康休閒巡迴服務專車，95年內政部撥交後，行駛近15年，上山下海，深入各鄉鎮及偏遠地區巡迴，每年執行約3百場次，每月平均25餘場次，受縣民歡迎，因文康車老舊，維修保養成本提高，社會局用公益彩券盈餘補助，採購1輛新車，改裝完成後上路。
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