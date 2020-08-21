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台南孔廟前道路改頭換面！連鎖磚將換成瀝青混凝土

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市中西區南門路孔廟到府中街的景觀道路，因公車及遊覽車等重型運輸工具絡繹不絕，造成連鎖磚舖面不堪反覆碾壓，常有凹陷問題。圖／台南市工務局提供
台南市中西區南門路孔廟到府中街的景觀道路，因公車及遊覽車等重型運輸工具絡繹不絕，造成連鎖磚舖面不堪反覆碾壓，常有凹陷問題。圖／台南市工務局提供

台南市中西區南門路孔廟到府中街的景觀道路，因公車、遊覽車等重型運輸工具絡繹不絕，造成連鎖磚舖面不堪反覆碾壓，常有凹陷問題，市府工務局為維護用路品質、安全及旅客觀感，將在本月28日進行道路改善，將連鎖磚路面更改為瀝青混凝土路面，若沒下雨影響，當天下午施作完工即恢復通車。

工務局指出，南門路孔廟前約20公尺長的連鎖磚路面改善工程，包含民生管線人手孔蓋3個下地、瀝青混凝土新舖路面洩水坡度調整等作業，預計28日上午9時進場施作，當天下午即可改善完成。

工務局表示，施工期間路段採單側封閉，另側雙向通車，為避免路邊停放車輛影響行車動線，南門路（府前路至友愛街）路邊停車格將暫停開放，同時也呼籲屆時用路人行經該路段時，提前改道或減速慢行。

孔廟

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