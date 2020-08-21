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萬鷺朝鳳何時出現？ 閏4月鳥會居民預估差半個月

聯合報 / 記者魯永明/嘉義縣即時報導
嘉義縣梅山鄉太興村特有「萬鷺朝鳳」，是每年秋天特色生態景觀，成千上萬隻黃頭鷺群飛 上演遷徙秀，目前還未出現群飛景觀，圖為去年萬鷺朝鳳景觀。圖／縣 府提供
嘉義縣梅山鄉太興村特有「萬鷺朝鳳」，是每年秋天特色生態景觀，成千上萬隻黃頭鷺群飛 上演遷徙秀，目前還未出現群飛景觀，圖為去年萬鷺朝鳳景觀。圖／縣 府提供

嘉義縣梅山鄉太興村特有「萬鷺朝鳳」，是每年秋天特色生態景觀，成千上萬隻黃頭鷺群飛 上演遷徙秀；阿里山國家風景區管理處規畫系列活動，明天特色市集、一日遊程先登場，但目前未出現群飛景觀。

太興村長兼社區發展協會理事長簡慶輝，依多年觀察鳥況經驗，預估最近就會陸續出現群飛景觀 ，他說，先頭部隊已經出現，預估農曆8月15日秋節(國曆10月1日)鳥況出現最大量，報名明天遊程遊客不多，報名10月最多。

「萬鷺朝鳳」是季節限定生態奇觀，只要起北風和東北季風，每天下午4點到6點鳥況最佳，一群又一群黃頭鷺沿生毛樹溪谷飛翔上升，漸次盤旋，像銀龍擺姿搖尾，最佳觀賞地點：大地茶席、巧雲小棧、朝夕茶廠、太興山莊、草本傳奇、泰興巖和嘉154鄉道9.5K處。

嘉縣野鳥學會理事長陳建樺說，今年閏4月，民眾對黃頭鷺鳥況時節搞亂了，應以國曆為準，他最近在平地朴子及太保市，發現南遷先頭部隊，預估9月中旬會出現大量。

阿管處與太興社區合辦「萬鷺朝鳳」活動，結合在地產業，展售農特產及特色商品，提供預約制導覽解說服務及茶席體驗，透過社區人文、生態導覽旅，結合品茗太興金萱茶。

活動搭配黃頭鷺遷徙期間，明天頭一場，接著9月12日及10月10日在黃頭鷺停車場（草本傳奇旁）、飛瀑停車場（華姐野菜舖子旁）、佑嬅農場（鷺露茶居旁）及農興宮等地設置產業推廣市集。

太興規畫2條一日遊程：探索飛瀑步道、梨園寮車站、泰興巖等文化地景特色。活動資訊請洽簡慶輝0933-356466，或至太興黃頭鷺季-萬鷺朝鳳粉絲專頁查詢，詳情請上阿管處官網或至「阿里山新印象」粉絲專頁查詢。

嘉義縣梅山鄉太興村特有「萬鷺朝鳳」，是每年秋天特色生態景觀，成千上萬隻黃頭鷺群飛 上演遷徙秀，目前還未出現群飛景觀，圖為去年萬鷺朝鳳景觀。圖／縣 府提供
嘉義縣梅山鄉太興村特有「萬鷺朝鳳」，是每年秋天特色生態景觀，成千上萬隻黃頭鷺群飛 上演遷徙秀，目前還未出現群飛景觀，圖為去年萬鷺朝鳳景觀。圖／縣 府提供

阿里山 停車場 國家風景區

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