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台南祖孫藝遊趣 大地拼貼師+草地野餐派對

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市東區樂齡學習中心慶祝祖父母節，辦理「祖孫藝遊趣」活動，讓祖孫同樂。記者鄭惠仁／攝影
台南市東區樂齡學習中心慶祝祖父母節，辦理「祖孫藝遊趣」活動，讓祖孫同樂。記者鄭惠仁／攝影

台南市東區樂齡學習中心慶祝祖父母節，今天辦理「祖孫藝遊趣」活動，邀請祖孫攜手同遊巴克禮公園，以別開生面的「祖孫藝遊趣」為主題，一同度過溫馨又具意義的大自然藝術饗宴。

「祖孫藝遊趣」吸引近30個家庭參加，成員有中心學員、志工、光華附幼及光華高中銀髮族活動管理學程的學生以及社區民眾，各家攜老伴幼共襄盛舉。

活動從公園導覽開始，接著是「大地拼貼師」及「草地野餐派對」，各家分享創作，共享祖孫情。最精彩的是「大地拼貼師」活動，祖孫共同撿拾落葉、枯枝、種子果核等大自然素材，打破作畫一定要彩筆的框架，以自然物直接入畫，創作祖孫間獨一無二的作品，不僅活絡祖孫之間的感情，也留下難忘的記憶。

惠津阿嬤看著祖孫共同創作的作品，滿意中笑開懷，她說，外孫子女住高雄本來不想回來，但這次活動很有意義，她堅持一定要參加，孩子一家果然回來了，「真的非常開心」。

去年東區樂齡學習中心的「出租金孫」活動獲得不錯的迴響，今年繼續媒合，將銀管學生與樂齡夥伴送作堆，讓樂齡夥伴都能共享祖孫情。學生林益賜說，「原來陪長輩走讀生態這麼有趣，回家我也要帶我阿公到處走走看看，製造屬於我們祖孫間的共同回憶。」

樂齡志工隊長陳泰源表示，明年也要帶孫子一起來參加，台灣已從高齡化社會邁入高齡社會，每年8月的第4個星期日是祖父母節，希望藉此活動開啟更多祖孫之間相處的機會，活絡祖孫世代的互動，不只在祖父母節同遊，而是讓祖孫互動成為生活常態，共同締造祖孫間更多美好回憶。

台南市東區樂齡學習中心慶祝祖父母節，辦理「祖孫藝遊趣」活動，讓祖孫同樂。記者鄭惠仁／攝影
台南市東區樂齡學習中心慶祝祖父母節，辦理「祖孫藝遊趣」活動，讓祖孫同樂。記者鄭惠仁／攝影

祖父母節 東區 高齡化

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