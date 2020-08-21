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江南度假村周年慶搶超值住宿券 身分證1、7可半價入園
尖山埤江南渡假村17周年慶，自9月15日至9月30日止推出周年慶線上旅展，旅展期間只要至江南渡假村官網下載訂購單，填妥回傳即可購買超值平日住宿券，江南會館精緻雙人房平日只要2899元、豪華木屋雙人房平日只要2399元，醉月小樓1泊2食平日只要7899元，不但無使用期限，還可享買10送1超值優惠！
周年慶活動另推出「17遊江南」入園優惠，9月份凡國曆出生年月日同時有1與7者、醫護警消及軍教榮民，憑證即享入園半價（75元）優惠，團體不適用。活動期間再加碼「購票抽醉月」活動，遊客購票入園於售票處掃QRCode填寫線上表單，即可參加抽獎，有機會抽中江南會館精緻雙人房及醉月小樓平日住宿券，園內用餐還可享免收服務費優惠。
江南渡假村也推出「中秋烤肉專案」(10人份)可供選擇，訂購1800元或2200元烤肉組加贈蔗香枇杷雞乙份；訂購2600元烤肉組再加贈松阪豬乙份；獨木舟體驗活動，9月底前報名享優惠價平日300元/人、假日350元/人（含教學約1小時），獨木舟體驗需4人成行並提前1日報名；詳細活動內容請洽服務專線06-6233888，或上官網查詢。
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