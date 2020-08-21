快訊

星宇航空宣布8月25日再加碼一班七夕專機 即起開賣

錘死老母還玩電動 審判最後「表悔意」無期徒刑定讞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

無人機群飛閃遊七夕 明晚情人節前故宮南院與雲門共舞

聯合報 / 記者魯永明/嘉義縣即時報導
故宮南院七夕情人節特別版，由200架無人機排列出喜逢鵲橋、愛心等應景圖形，完美演繹幸福。圖／故宮南院提供
故宮南院七夕情人節特別版，由200架無人機排列出喜逢鵲橋、愛心等應景圖形，完美演繹幸福。圖／故宮南院提供

七夕情人節將近，故宮南院迎接情人節，明天周末起安排精彩節目及贈送巧克力、玫瑰花等活動，要讓夫妻、情侶等觀眾，浪漫過節。

明、後天下午3點在博物館二樓大廳，演出「2020國泰藝術節-與雲門共舞」；明晚7點40分在至善湖畔，推出「無人機群飛燈光秀」七夕特別版，內容精彩可期。

「2020國泰藝術節-與雲門共舞」，由藝術總監鄭宗龍精心編排70 分鐘節目，可同時欣賞雲門舞集創辦人林懷民老師與鄭宗龍精彩舞作選粹。舞者將在故宮南院二樓大廳翩翩起舞，打破舞台與觀眾席界線，與民眾共舞同樂零距離。

夜間「無人機群飛展演燈光秀」，暑假已演出6場，並巡演至嘉義縣市地區，場場吸引逾萬人參與，好評不斷；16日起搶先推出七夕情人節特別版，由200架無人機排列出喜逢鵲橋、愛心等應景圖形，完美演繹幸福。

今天是暑假無人機群飛展演最終場次，與觀眾共度情人節前夕浪漫夜晚，故宮南院說，今明兩天在「夏日親子藝術月」多寶格主題大樓梯或密室逃脫拍照打卡，有機會獲得限量精美巧克力。

25日七夕情人節當晚3D水幕魔鏡秀開始前，在遊客中心發放920朵藍色玫瑰花，送當天攜伴來南院遊客，意味「南院就愛你」（諧音南院920），代表故宮南院對參觀者服務承諾，祝願情人永浴愛河。提醒防疫期間，觀眾記得戴口罩。

故宮南院七夕情人節特別版，由200架無人機排列出喜逢鵲橋、愛心等應景圖形，完美演繹幸福。圖／故宮南院提供
故宮南院七夕情人節特別版，由200架無人機排列出喜逢鵲橋、愛心等應景圖形，完美演繹幸福。圖／故宮南院提供

故宮南院 情人節 七夕

延伸閱讀

七夕看牽牛織女星 北市天文館25日特別開放

大溪七夕音樂晚會 22日大溪情人橋旁舉辦

七夕送禮快看！PChome 24h購物公布「情人節禮物10大熱搜排行榜」

認識清代藏傳佛教活佛歷史 故宮南院「呼畢勒罕」開展

相關新聞

土庫庄役場前近百年老鳳凰樹突然倒下 砸中人車1人傷

雲林縣土庫鎮庄役場（舊公所）歷史建物完成修建後，成為小鎮點景休閒地標，不料古蹟前一棵近百年老鳳凰樹昨晚八點多，在無風無雨...

江南度假村周年慶搶超值住宿券 身分證1、7可半價入園

尖山埤江南渡假村17周年慶，自9月15日至9月30日止推出周年慶線上旅展，旅展期間只要至江南渡假村官網下載訂購單，填妥回...

無人機群飛閃遊七夕 明晚情人節前故宮南院與雲門共舞

七夕情人節將近，故宮南院迎接情人節，明天周末起安排精彩節目及贈送巧克力、玫瑰花等活動，要讓夫妻、情侶等觀眾，浪漫過節。

奇美醫學中心獲「醫策會」3大品質認證 院方今發表喜訊

奇美醫學中心獲109年「醫院評鑑暨醫療品質策進會」3大項品質認證月底將領獎，院方今天發表喜訊，並表揚獲獎的腦創傷中心、腦...

影／嘉義「尖叫妹」尖聲吶喊擊破木板 展現跆拳氣勢

嘉義市警察局暑期保護青少年「青春專案」，昨天在市警局中庭舉辦發表成果，其中參與跆拳道擊破表演的女童，在擊破木板前喊聲如「...

影／麻豆龍喉出皇帝傳說 與陳水扁和馬英九神祕巧合

台南麻豆區從清朝就有「龍喉會出皇帝」傳說，2000年政黨輪替前總統陳水扁當選，讓傳說達到最高峰，2008年竟又從龍喉穴挖...

大埤鄉拚綠能科技 帶動就業

雲林縣政府第16次行動主管會報昨天移師在大埤鄉酸菜文化館舉行，縣長張麗善說，大埤地方創生主軸以發展鄉村生活體驗為導向，除...

2素人阿嬤開畫展 義賣捐公益

嘉義縣邁入超高齡社會，天主教中華聖母基金會布袋鎮長青活力站元老級長輩：90歲阿嬤蔡淑嬌與88歲蕭曾蘭，為排解對亡夫思念及...

碩士學位遭質疑 黃敏惠：真金不怕火煉

促轉會前副研究員吳佩蓉前天質疑嘉義市長黃敏惠的學位和技術報告等，黃敏惠昨天出示國立嘉義大學碩士學位證書說，嘉義市是民主聖...

ASML EUV培訓中心 南科開幕

全球半導體微影技術領導者荷商ASML（艾司摩爾）成立第一個「EUV（極紫外光）全球技術培訓中心」落腳南科，昨天在ASM...

無障礙停車格 下車區常被誤停

無障礙停車格下車區常遭汽機車誤停，讓身障朋友相當困擾，台南市無障礙協會理事長林昭坤指出，停車格旁畫設斜白線，許多人都不清...

台南學校畢旅 不需8成家長同意了

開學在即，台南市教育局昨天召開因應新冠肺炎工作小組會議，會中取消之前因疫情關係，畢業旅行需8成家長同意的規定；另運動會、...

熱門新聞

台東「南迴殺手」測速桿 7個月抓逾1萬5千件違規超速！

北市斥資3.2億打造地下連通道 捷運站直達台大醫院門口

墾丁社頂公園國中生走失 5個多小時後在滿州找到了

金門讓售慈濟縣有地惹爭議 民眾陳抗要求府會退回

王浩宇家農舍違建1年只罰2次6萬元 藍議員槓上都發局

影／避免員警遭汽油彈攻擊 高市保大特勤添新裝備

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。