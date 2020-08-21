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無人機群飛閃遊七夕 明晚情人節前故宮南院與雲門共舞
七夕情人節將近，故宮南院迎接情人節，明天周末起安排精彩節目及贈送巧克力、玫瑰花等活動，要讓夫妻、情侶等觀眾，浪漫過節。
明、後天下午3點在博物館二樓大廳，演出「2020國泰藝術節-與雲門共舞」；明晚7點40分在至善湖畔，推出「無人機群飛燈光秀」七夕特別版，內容精彩可期。
「2020國泰藝術節-與雲門共舞」，由藝術總監鄭宗龍精心編排70 分鐘節目，可同時欣賞雲門舞集創辦人林懷民老師與鄭宗龍精彩舞作選粹。舞者將在故宮南院二樓大廳翩翩起舞，打破舞台與觀眾席界線，與民眾共舞同樂零距離。
夜間「無人機群飛展演燈光秀」，暑假已演出6場，並巡演至嘉義縣市地區，場場吸引逾萬人參與，好評不斷；16日起搶先推出七夕情人節特別版，由200架無人機排列出喜逢鵲橋、愛心等應景圖形，完美演繹幸福。
今天是暑假無人機群飛展演最終場次，與觀眾共度情人節前夕浪漫夜晚，故宮南院說，今明兩天在「夏日親子藝術月」多寶格主題大樓梯或密室逃脫拍照打卡，有機會獲得限量精美巧克力。
25日七夕情人節當晚3D水幕魔鏡秀開始前，在遊客中心發放920朵藍色玫瑰花，送當天攜伴來南院遊客，意味「南院就愛你」（諧音南院920），代表故宮南院對參觀者服務承諾，祝願情人永浴愛河。提醒防疫期間，觀眾記得戴口罩。
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