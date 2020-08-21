奇美醫學中心獲「醫策會」3大品質認證 院方今發表喜訊

奇美醫學中心獲109年「醫院評鑑暨醫療品質策進會」3大項品質認證月底將領獎，院方今天發表喜訊，並表揚獲獎的腦創傷中心、腦中風中心、健康管理中心。

奇美醫學中心表示，近年致力醫療照護各面向發展，以「成為民眾最信賴的健康照護體系」作為願景。

奇美「腦創傷中心」獲醫策會「創傷性腦損傷照護品質認證」，奇美器捐者有近8成腦創病人。過去器官移除後傷口會直接縫合或以器官圖案置於移除後空間，105年腦創傷中心以「3D列印模擬器官」填充移除後空間，目前完成26例，「除尊重器官的完整性也彰顯醫院關懷核心價值，同時獲得家屬及器官捐贈協會認同」。

該中心以「血管栓塞模擬教具」、具辨識及收納效果的「管路收集器」、減少針灸針留置未取回「可計數針灸盒」等榮獲專利，有助於病人照護安全及醫療品質提升。且發表與腦創相關論文80篇，提醒臨床醫師在腦創後腦灌流壓維持、腦溫控制、凝血功能障礙矯正、留意共病治療及創傷後憂鬱等問題，讓病人預後更加提升。

「腦中風中心」成立12年來致力系統性資料庫建立及電子化，以指標提報監測照護品質，運用病歷登錄結合資訊系統輔助分析，強調內外部同儕比較與稽核回饋以持續品質改善，落實以病人為中心的連續性照護。