影／嘉義「尖叫妹」尖聲吶喊擊破木板 展現跆拳氣勢

嘉義市警察局暑期保護青少年「青春專案」，昨天在市警局中庭舉辦發表成果，其中參與跆拳道擊破表演的女童，在擊破木板前喊聲如「驚聲尖叫」般，讓一旁男童忍不住雙手摀住耳朵，女童隨即奮力劈破木板，現場掌聲不斷，現場觀眾都稱讚「尖叫妹」的尖聲吶喊讓表演更精彩。

嘉義市警局每年暑假舉辦青春專案系列活動，規畫藝文、體能、技藝課程，藉以開發少年潛能、培養才藝、鍛練體魄，活動報名都非常受歡迎、幾乎秒殺，昨天舉辦成果展，不論動態街舞表演、靜態素描，都讓到場的嘉義市長黃敏惠稱讚不已，還與跆拳道選手一起體驗劈木板擊破，並笑說「姐姐有練過！」

嘉義市警局每年都委託立強跆拳道館教練楊喬詠，協助兒童跆拳道培訓，參訓學員昨天表演基本拳術、正拳攻擊、擊破、飛躍側踢等，小朋友擊破架式、喊聲，讓現場充滿活力，尤其「尖叫妹」在擊破前的「尖聲吶喊」，以及跪姿擊破時跪錯腳，再換腳擊破，真的充滿「笑果」。