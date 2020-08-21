米其林主廚江振誠演出紀錄片 崑大感謝任教包場力挺

崑山科技大學新學年邀請到台灣首位米其林主廚江振誠蒞校任講座教授，傳授廚藝與心法。校方今天表示，為力挺由江振誠出演的紀錄片「初心」(Andre and His Olive Tree)，24日紀錄片在台南國賓影城演出時將包場，邀請200名外賓一同觀賞影片，江振誠主廚將現場，分享技職教育的傳承與再造。

崑大表示，學校持續為學生遴聘優質業界師資，引進最佳學習資源，這次電影欣賞會，崑山科大以「江振誠談技職教育的傳承與再造」為題，在台南國賓影城包場力挺。

紀錄片「初心」耗時兩年完成，講述江振誠（Chef André）的人生態度，不論面對各類食物、日常生活都追求完美，還有他不追逐名利、毅然結束新加坡米其林二星餐廳的過程原由。

校方指出，業界師資是技職學校重要的教學資源，崑大推崇江振誠主廚在面對料理時全心投入的專注，以及堅持把事情做好的毅力與決心，因此邀請產官學界、高中職合作夥伴、媒體及校友等近200名貴賓入場觀影，敦促各界透過參與藝文活動共同交流，也認識江振誠主廚勇敢走向國際的勇氣與嚴謹的人生態度。