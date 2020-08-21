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影／麻豆龍喉出皇帝傳說 與陳水扁和馬英九神祕巧合

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
倒風內海故事館內收藏有「水堀頭橋」碑，記錄曾經的台南麻豆古港歷史。記者吳淑玲／攝影
倒風內海故事館內收藏有「水堀頭橋」碑，記錄曾經的台南麻豆古港歷史。記者吳淑玲／攝影

台南麻豆區從清朝就有「龍喉會出皇帝」傳說，2000年政黨輪替前總統陳水扁當選，讓傳說達到最高峰，2008年竟又從龍喉穴挖出一匹馬的骨骸，當時正值總統大選，大家都有點震驚，馬英九當選後「龍穴現馬」之說才傳揚開來，一個地方傳說和兩個總統有關，也相當少見。

倒風內海故事館導覽員周東和表示，當地早年稱水堀頭有龍喉穴和鳳池兩處池水，龍喉穴是傳說會出皇帝的地方，鳳池是古麻豆港，經中研院考古團隊出土2百多年前古碼頭坡道，這是台灣唯一的古碼頭遺址，是中研院教授劉益昌確定過的。目前整建為「蔴荳古港文化園區」，倒風內海故事館陳列豐富出土文物，要了解歷史或傳說，可前往一覽究竟。

周東和說，麻豆水堀頭在過去為重要的聚落，也是西拉雅族蔴荳社聚落的範圍。麻豆港在康熙就有，乾隆再增建，所以看出有兩層結構，是倒風內海重要商港，商賈聚集，非常繁榮，磚說清朝乾隆年間，一位堪輿師發現，龍喉穴地理會出天子，因為當地栽種很多木棉花，紅花盛開時很像帝后出巡時的大涼傘，像出天子的跡象。

他上報朝廷後，乾隆指派堪輿師破壞地靈，作法將製糖石車放入鳳池中，還用巨石搭橋壓制龍喉，更在附近大量蓋燒窯廠象徵火燒巨龍，最後用七星劍插入龍喉據說河水都染紅，商港淤積逐漸沒落。

直到民國45年麻豆代天府五王千歲指示重啟龍喉，村民發動大規模開挖行動，竟真的挖出36顆石車及72顆大石頭、樟木等，泉水馬上湧現，清除後敗掉的地理重新興旺起來。因距離陳水扁故鄉官田西庄葫蘆埤很近，風水師說是同一龍脈，果真就出總統了，代表「水堀頭」這個地方是地靈人傑。

周東和說，至於馬匹骨骸是2008年，中研院考古人員從水崛頭挖出的，應是2百多年前喝水時意外溺斃，因正值總統大選，大家都有點震驚，當時怕影響選情而低調沒有聲張，直到馬英九當選才公開，因此當地又多了一個「龍穴現馬」、「馬佔龍穴」的傳說，出土文物似乎和傳說也有點關係。

台南麻豆龍喉出皇帝傳說，2000年陳水扁當選總統，後來2008年又出土一匹馬骨駭，結果馬英九當選總統，更成為茶餘飯後的熱門話題，馬骨駭目前收藏在倒風內海故事館。記者吳淑玲／攝影
台南麻豆龍喉出皇帝傳說，2000年陳水扁當選總統，後來2008年又出土一匹馬骨駭，結果馬英九當選總統，更成為茶餘飯後的熱門話題，馬骨駭目前收藏在倒風內海故事館。記者吳淑玲／攝影
台南麻豆龍喉出皇帝傳說，所稱的龍穴鳳池地理，昔日是倒風內海麻豆港，2百多年前的古碼頭經考古出土，目前列入市定考古遺址。記者吳淑玲／攝影
台南麻豆龍喉出皇帝傳說，所稱的龍穴鳳池地理，昔日是倒風內海麻豆港，2百多年前的古碼頭經考古出土，目前列入市定考古遺址。記者吳淑玲／攝影
台南麻豆龍喉出皇帝傳說，當地仍保有龍穴鳳池，目前整建為「蔴荳古港文化園區」，碑文記載麻豆古港的今昔。記者吳淑玲／攝影
台南麻豆龍喉出皇帝傳說，當地仍保有龍穴鳳池，目前整建為「蔴荳古港文化園區」，碑文記載麻豆古港的今昔。記者吳淑玲／攝影

中研院 考古 碼頭

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