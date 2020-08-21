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土庫庄役場前近百年老鳳凰樹突然倒下 砸中人車1人傷
雲林縣土庫鎮庄役場（舊公所）歷史建物完成修建後，成為小鎮點景休閒地標，不料古蹟前一棵近百年老鳳凰樹昨晚八點多，在無風無雨下，突然應聲倒下，壓到一輛攤販車，陳姓攤商來不及躲避被老樹砸傷送醫，公所立刻派員清理現場，樹倒疑因蟻蟲蝕空樹心，加上雨水土質鬆軟所致。
位於土庫鎮成功路口的歷史建物「土庫庄役場」為鎮公所，2002年間公所遷移後閒置多年，直至2013年登錄為縣級歷史建築並進行修復，5年前完工，美麗的古建築座落市區，屋前這棵高大的百年老鳳凰襯映下，老屋配老樹，成為熱片打卡景點。
附近居民說，大樹一直是他們乘涼聊天處所，少數攤商會來賣責小點心或涼飲，修建後還在大樹下設有石椅，讓遊客休息，沒想到老樹就這樣倒下，還砸車傷人。
「真嚇人！」鄰近商家說，昨天下午只下了一陣雷陣雨，近晚攤商照樣出來生意，約8時許，當時無風無雨，只聽到幾聲「吱吱！」，不到兩三秒，就看到老樹忽然倒下；樹枝砸在中一輛賣關東煮的攤車，幸好當時樹下的人並不多。
30多歲的陳姓關東煮攤商頭部受傷送醫，幸已無大礙。居民說，老樹的根部被蟲蛀蝕，幾乎已成空心樹，可能因下雨土質鬆軟才倒地。土庫鎮公所獲報馬上出動清潔隊清理善後。
由於舊公所前這棵老樹不僅是市區休閒地標，與居民有著深厚情感，如今樹倒大家也感到不捨，有人建議再移植一棵相同的鳳凰，把老樹種回來，公所認為一切還是要以安全為重，是否再種新樹，或種什麼比較堅固的樹，將再研議。
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