「像極了愛情」社區治安會議 熱門「梗」警察也跟風

台南市佳里警分局三股派出所今天在七股區三股里活動中心舉辦社區治安會議，分局長斯儀仙和副分局長李銘吉出席，與民眾交流、聽取建議後診斷並找出治安病灶，以即時回應方式反饋鄉親提問，共同解決社區治安及交通問題。

佳里警分局以「發現七股之美~『像極了愛情』的社區治安會議， 佳里警長邀里民共同打造社區安全防護網」，做為宣導主題，沒跟上之前的熱門話題的，還有點搞不清楚，為何社區治安和愛情扯上關係。

「像極了愛情」之前瘋傳洗版，方法很簡單，只要任意寫下兩個句子，並在後方加上「像極了愛情」，就可以看起來像是一首詩。警方治安宣導也「跟風」，資深員警忙打聽才知道原來是這個「梗」。

佳里警分局今天在七股區三股社區舉行治安座談會議，副分局長李銘吉以活潑、創新及貼近民眾日常的方式，向與會民眾宣導近期最新詐騙手法，俾加深鄉民印象及有效阻詐；另同時提醒在場家長，暑假期間勿讓家中的青少年涉足不當場所，謹慎交友、勿輕信網路詐騙以及打工陷阱。