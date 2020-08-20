快訊

【今日精摘】男弒母剁頭扔下樓改判無罪／台股大跳水跌416點

中職震撼彈！吳德威請辭味全龍領隊 任中傑暫代職務

影／「姐姐有練過」 嘉義市長黃敏惠劈開木板引驚呼

聯合報 / 記者李承穎卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市警局辦「充電一夏」系列活動，今發表成果，市長黃敏惠當場表演劈木板。記者卜敏正／攝影
嘉義市警局辦「充電一夏」系列活動，今發表成果，市長黃敏惠當場表演劈木板。記者卜敏正／攝影

嘉義市警察局從7月20日到8月21日，舉辦給青少年的「充電一夏」暑期活動，系列活動規畫藝文、體能、技藝課程，藉以開發少年潛能、培養才藝、鍛練體魄，今發表成果，市長黃敏惠到場與跆拳道選手一起表演劈木板，黃劈開木板時，現場一陣驚呼，黃敏惠笑說「姐姐有練過」。

市長黃敏惠表示，活動報名都秒殺的，今年也增加網路報名的方式，希望大家能夠到警察局，發現警察並不是很兇的警察伯伯，而是最能親近的警察哥哥、警察姐姐，小朋友們也穿上了制服成為萌警。今天的成果展有文有武、有動有靜相當多元，她既驕傲又感動，市府努力為的就是要讓孩子們有一個充實快樂的暑假。

市警局長張樹德表示，新興毒品流入校園及青少年藥物濫用為社會各界最關心的重要治安議題之一，也是政府反毒工作重點。警察局秉持「除惡務盡」原則，共同確保青少年暑假期間活動空間與安全，防制青少年被害情事發生。

同時運用內政部警政署配置警察局專任警力，共同攜手反毒，藉由今日｢全齡共享、世代宜居成果發表會」，將｢拒毒、反毒」最大訴求傳達給每位家長，多關心孩子的生活作息，共創全齡共享、世代宜居健康嘉園。

暑期系列活動有舞動青春研習營、武動青春研習營、桌球研習營，靜態活動計有素描繪畫班、美勞DIY、黏土手作營、桌遊研習營等，並透過有趣的遊戲，宣導反毒與預防犯罪。

嘉義市警局辦「充電一夏」系列活動，今發表成果。記者卜敏正／攝影
嘉義市警局辦「充電一夏」系列活動，今發表成果。記者卜敏正／攝影
嘉義市警局辦「充電一夏」系列活動，今發表成果。記者卜敏正／攝影
嘉義市警局辦「充電一夏」系列活動，今發表成果。記者卜敏正／攝影

警察 反毒 黃敏惠

延伸閱讀

黃敏惠拿嘉大碩士學位證書 「我用一生看待政治生命」

取得嘉大碩士學位遭質疑 黃敏惠：一切合法

黃敏惠學位受質疑 嘉義大學深夜說話了

李眉蓁論文吹哨者這次關注嘉義市長 黃敏惠回應了

相關新聞

台南維冠大樓倒塌判賠4.5億元 黃偉哲：市府會當受災戶後盾

2016年0206南台大震造成台南市永康區維冠大樓倒塌，115人罹難，114受災戶求償50多億元，台南地院今天上午判賠4...

台南地震連三震高鐵延誤 嘉縣府科長搭高鐵開會遲到

台南市上午接連三起地震，隔壁嘉義縣也感受地牛翻身威力，幸未傳出災情，但高鐵三班列車在嘉義路段臨時停車，造成誤點，影響旅客...

南部唯一獲獎城市！黃偉哲榮獲智慧城市卓越貢獻獎

社團法人台灣智慧城市發展協會等單位共同舉辦「2020智慧城市卓越貢獻獎」，台南市長黃偉哲以綠能建設成果獲獎，今天北上領獎...

綠能科技挹注大埤地方創生 雲林縣：重導偏鄉發展命運

雲林縣政府第16次行動主管會報今天在大埤鄉酸菜文化館舉辦，縣長張麗善說，「地方創生前提，即從改善當地存在的生活問題開始執...

五河局啟動河川疏濬E化管理 與雲嘉檢方聯手防黑道防弊

水利署第五河川局治水防洪，疏濬擴大河川通洪斷面，為防範開採標售砂石龐大利益弊端，防止黑道介入，上午在嘉義縣水上鄉八掌溪畔...

居家檢疫者走路去篩檢？中市府：住醫院旁且全程戴口罩

有網友自爆在居家檢疫期間，台中市衛生局要他走路去醫院篩檢。民進黨籍市議員江肇國今天在市議會質疑，若有居家檢疫者外出到處走...

新學年嘉義縣國小學童每周一天 喝免費鮮乳或國產豆奶

高國中小學30日開學，嘉義縣長翁章梁上午在創新學院，主持109年度第2次校長會議，為落實防疫新生活，翁指示各校開學前，一...

後壁稻田彩繪插秧 台南好米季10月初登場

台南市政府農業局舉辦稻田彩繪，今年進入第九年，移師最大米倉後壁區，市長黃偉哲今在後壁農會後方農地帶領大家進行「拜田頭」祭...

90歲、88歲素人阿嬤畫家作畫10餘年開畫展 翁章梁感佩

嘉義縣邁入超高齡社會，天主教中華聖母基金會布袋鎮長青活力站元老級長輩：90歲阿嬤蔡淑嬌與88歲蕭曾蘭，為排解對亡夫思念及...

黃敏惠拿嘉大碩士學位證書 「我用一生看待政治生命」

促轉會前副研究員吳佩蓉昨天發文質疑嘉義市長黃敏惠的學位及論文，黃敏惠今天出示碩士學位證書說，嘉義市是民主聖地，不分顏色，...

不一樣「做16歲」！虎頭埤風景區邀單車環湖成年禮

農曆7月7日不僅僅只是七夕，更是台南市「七娘媽生，做16歲」習俗，是別具意義的日子，「做16歲」是台南固有的傳統成年禮習...

叫我第一名！台中衛生局業務考評奪6都之冠

台中市衛生局今天說，台中市政府積極推動公共衛生業務，及早啟動登革熱防治、擴大執行結核病高風險族群潛伏結核感染篩檢等，因應...

熱門新聞

台東「南迴殺手」測速桿 7個月抓逾1萬5千件違規超速！

監控東部海空域？「銳鳶無人機」台東太麻里上空現蹤！

綠批中市預算防疫不足 藍酸：逆時中被政風調查怎辦？

打破默契？淡江大橋放跨年煙火 侯：取代101 北市：相信無法被取代

桃市「溢領」育兒津貼達1800筆 民代批查核不力

侯市府人事調動 新北城鄉局長黃一平請辭獲准

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。