影／「姐姐有練過」 嘉義市長黃敏惠劈開木板引驚呼

嘉義市警察局從7月20日到8月21日，舉辦給青少年的「充電一夏」暑期活動，系列活動規畫藝文、體能、技藝課程，藉以開發少年潛能、培養才藝、鍛練體魄，今發表成果，市長黃敏惠到場與跆拳道選手一起表演劈木板，黃劈開木板時，現場一陣驚呼，黃敏惠笑說「姐姐有練過」。

市長黃敏惠表示，活動報名都秒殺的，今年也增加網路報名的方式，希望大家能夠到警察局，發現警察並不是很兇的警察伯伯，而是最能親近的警察哥哥、警察姐姐，小朋友們也穿上了制服成為萌警。今天的成果展有文有武、有動有靜相當多元，她既驕傲又感動，市府努力為的就是要讓孩子們有一個充實快樂的暑假。

市警局長張樹德表示，新興毒品流入校園及青少年藥物濫用為社會各界最關心的重要治安議題之一，也是政府反毒工作重點。警察局秉持「除惡務盡」原則，共同確保青少年暑假期間活動空間與安全，防制青少年被害情事發生。

同時運用內政部警政署配置警察局專任警力，共同攜手反毒，藉由今日｢全齡共享、世代宜居成果發表會」，將｢拒毒、反毒」最大訴求傳達給每位家長，多關心孩子的生活作息，共創全齡共享、世代宜居健康嘉園。