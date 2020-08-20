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雲林林內幸福巴士專車試辦 幸福站成打卡熱點

中央社 / 雲林縣20日電

雲林縣林內鄉公所規劃幸福巴士專車往返各郊區村落，其中九芎福德宮站取名為「幸福」，有民眾附上文字「幸福，無時無刻，像極了愛情」，搭配粉紅色站牌，成為打卡熱點。

林內鄉長張維崢表示，林內鄉較偏遠村落並無公車行駛，長輩出入買菜、就醫，或是學生上下課相當不便，公所因此規劃幸福公車，往返各村落載送有需要外出的民眾，試辦以來載客率相當高。

幸福巴士專車採定點上車，依乘客需求，彈性不定點下車，而各站的命名依據當地辦公廳舍或是路名，有民眾發現位於九芎福德宮前的站牌為「幸福」。

張維崢解釋，幸福站由九芎福德宮管理委員會認養，管委會認為幸福巴士專車帶給村民平安、幸福，設置「平安轉運站，下一站幸福」及「幸福」站2塊車牌，成為地方特色。

附近居民發現幸福站下方的時刻表張貼了一首應景詩句「幸福，無時無刻，像極了愛情」，意外成為打卡熱點。

巴士 愛情 公車

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