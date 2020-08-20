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百年製麵鋪熱賣「五色麵」 第5代傳人：家庭革命結晶

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
萬源製麵舖第5代傳人謝語淇，與表妹謝宣瑩改變店鋪的經營方式，也因此誕生店內熱賣的「五色麵」。記者陳苡葳／攝影
萬源製麵舖第5代傳人謝語淇，與表妹謝宣瑩改變店鋪的經營方式，也因此誕生店內熱賣的「五色麵」。記者陳苡葳／攝影

從小夢想嫁到國外當貴婦！出身雲林土庫的謝語淇，從沒想過自己有天會回到故鄉，協助打理家傳的百年製麵業，「年輕人、年輕的心」，她和表妹謝宣瑩起初雖和家人鬧過革命，但生意愈做愈好，成天被訂單追著跑，謝語淇笑說，「從追求生活品質的貴婦，變成名符其實的跪婦」，現在一年雖只休大年初一，但她說「家人的支持，就是努力下去的動力」。

位在土庫街上的萬源製麵舖，是當地老字號製麵店，遵循手工製麵及日曬工法。第5代傳人謝語淇說，從第一代「阿太」謝安和（外公的爺爺）開始自泉州來台製麵，距離現在已有134年。從小就在店裡長大，看盡製麵工序繁瑣又費體力，尤其看著媽媽謝麗華長年忙進忙出，謝語淇「怕到了」，不想過沒有生活品質的日子。

雖然抗拒接家業，但謝語淇心裡仍擔心百年家業失傳，與情同親姊妹的表妹決定一起返鄉，兩人討論改變經營方式，從在店面製麵、等客人上門買麵，到主動出擊擺攤，一步步轉變老店型態，也因此誕生店內熱賣的「五色麵」。

亮麗的外衣裡，藏著不為人知的辛苦。店鋪改變初期，與長輩意見相左的情況沒少過。謝語淇第一步把傳統龍鳳圖包裝換掉，引來外婆怒斥，最後在媽媽勸說下才勉強接受年輕人作法。

外公外婆見謝語淇每天把貨搬出去，曾數度誤以為要拿去丟，後來才明白「年輕人的行銷手法」是以跑市集、網路販賣方式開拓新通路，為老店打下另一塊市場版圖。

現已成為百年老店招牌的五色麵，起初問世前也曾面臨困境，謝語淇說，每種顏色的麵條都歷經無數次調製，如蝶豆花口味，曾因用量難拿捏，呈現「老鼠灰」顏色，無法販賣下只能硬著頭皮請朋友幫忙吃。

火龍果、番茄、蝶豆花、菠菜、南瓜5種蔬果組成的五色麵，製作時皆會連同纖維一起入麵，謝語淇說，部分蔬果因有特定產季，非當季所產的色澤會有落差，但風味不變，符合現代人追求的健康飲食。

位在雲林縣土庫鎮上的萬源製麵舖，是百年老字號製麵店，至今仍遵循手工製麵及日曬工法。記者陳苡葳／攝影
位在雲林縣土庫鎮上的萬源製麵舖，是百年老字號製麵店，至今仍遵循手工製麵及日曬工法。記者陳苡葳／攝影
萬源製麵舖第5代傳人謝語淇與表妹謝宣瑩改變老店經營方式，也研創由新鮮蔬果組成的五色麵，成了店內熱賣招牌。記者陳苡葳／攝影
萬源製麵舖第5代傳人謝語淇與表妹謝宣瑩改變老店經營方式，也研創由新鮮蔬果組成的五色麵，成了店內熱賣招牌。記者陳苡葳／攝影
位在雲林縣土庫鎮上的萬源製麵舖，是百年老字號製麵店，至今仍遵循手工製麵及日曬工法。記者陳苡葳／攝影
位在雲林縣土庫鎮上的萬源製麵舖，是百年老字號製麵店，至今仍遵循手工製麵及日曬工法。記者陳苡葳／攝影
萬源製麵舖第4代傳人謝麗華趁著好天氣，曬著剛製作好的麵條。記者陳苡葳／攝影
萬源製麵舖第4代傳人謝麗華趁著好天氣，曬著剛製作好的麵條。記者陳苡葳／攝影
萬源製麵舖第5代傳人謝語淇，一返鄉就把傳統龍鳳圖包裝換成新式包裝，曾因此與長輩鬧革命。記者陳苡葳／攝影
萬源製麵舖第5代傳人謝語淇，一返鄉就把傳統龍鳳圖包裝換成新式包裝，曾因此與長輩鬧革命。記者陳苡葳／攝影

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