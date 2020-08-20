南部唯一獲獎城市！黃偉哲榮獲智慧城市卓越貢獻獎

社團法人台灣智慧城市發展協會等單位共同舉辦「2020智慧城市卓越貢獻獎」，台南市長黃偉哲以綠能建設成果獲獎，今天北上領獎。他表示，台南積極打造為低碳示範城市，且台南是唯一獲獎的南部縣市，讓他感到非常榮幸，市府團隊會更加鞭策自己，讓市民更幸福。

黃偉哲說，因極端氣候影響，台灣能源的使用量一再創新高，人口越來越減少，能源使用量反而增加，所以推動智慧能源的使用，是政府刻不容緩的議題。

他指出，台南積極配合中央推動「沙崙智慧綠能科學城」，建置低碳運輸系統、智慧電網等低碳智慧環境基礎，打造台南為低碳示範城市。因台南擁有得天獨厚的日照優勢，因此創全國之先推動陽光電城計畫，總共備案的容量達1.6GW，實際併聯發電已達0.8GW，預計今年底可達到2GW。

市府也成立綠能科技產業推動中心，統籌綠能科技政策，推動陽光電城2.0計畫，架設再生能源資訊地圖。另外，透過推廣太陽光電，引入民間投資發展綠電，再吸引國外優質大廠進駐，形成綠電、投資、就業三大要素的正向循環。

經發局表示，未來將加速推動「智慧綠能科學城智慧能源管理系統興建營運移轉BOT計畫」，打造「電網加再生能源」的全新供電方案，建構有效商轉模式，落實節能和儲能的目標。