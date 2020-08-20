南部唯一獲獎城市！黃偉哲榮獲智慧城市卓越貢獻獎
社團法人台灣智慧城市發展協會等單位共同舉辦「2020智慧城市卓越貢獻獎」，台南市長黃偉哲以綠能建設成果獲獎，今天北上領獎。他表示，台南積極打造為低碳示範城市，且台南是唯一獲獎的南部縣市，讓他感到非常榮幸，市府團隊會更加鞭策自己，讓市民更幸福。
黃偉哲說，因極端氣候影響，台灣能源的使用量一再創新高，人口越來越減少，能源使用量反而增加，所以推動智慧能源的使用，是政府刻不容緩的議題。
他指出，台南積極配合中央推動「沙崙智慧綠能科學城」，建置低碳運輸系統、智慧電網等低碳智慧環境基礎，打造台南為低碳示範城市。因台南擁有得天獨厚的日照優勢，因此創全國之先推動陽光電城計畫，總共備案的容量達1.6GW，實際併聯發電已達0.8GW，預計今年底可達到2GW。
市府也成立綠能科技產業推動中心，統籌綠能科技政策，推動陽光電城2.0計畫，架設再生能源資訊地圖。另外，透過推廣太陽光電，引入民間投資發展綠電，再吸引國外優質大廠進駐，形成綠電、投資、就業三大要素的正向循環。
經發局表示，未來將加速推動「智慧綠能科學城智慧能源管理系統興建營運移轉BOT計畫」，打造「電網加再生能源」的全新供電方案，建構有效商轉模式，落實節能和儲能的目標。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言