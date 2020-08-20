新學期嘉義縣國小學童 每週飲用一次鮮奶或豆漿

嘉義縣政府今天宣布，109學年度起將國小低年級生（一、二年級）每週免費飲用一次鮮奶政策，擴及到中、高年級生，受惠學生約1萬8000人，不喝鮮奶的學生也可選喝豆漿。

嘉義縣政府今天召開校長會議，縣長翁章梁在會中宣布，從109學年度起，縣內每一名國小學童，每週都可以免費喝到一次鮮奶或豆漿。

嘉義縣教育處長陳添丁表示，目前僅國小低年級學童，在學時每週都可以喝到一次鮮奶，109學年起，即8月30日開學後，擴及所有國小學生，除了牛奶、羊奶，並多了豆漿可供選擇。

陳添丁表示，受益學生約1萬8000人，一個學年需花費新台幣1360多萬元，經費來源除縣府補助、學校午餐經費結餘款支應外，還有社會機構的贊助。

教育處指出，配合中央推廣國產豆類飲品政策，並參酌鄰近縣市作法，109學年度開始，推動產銷履歷國產黑黃豆奶飲品進入校園，增進孩童的健康與活力。