綠能科技挹注大埤地方創生 雲林縣：重導偏鄉發展命運

雲林縣政府第16次行動主管會報今天在大埤鄉酸菜文化館舉辦，縣長張麗善說，「地方創生前提，即從改善當地存在的生活問題開始執行」，將針對長照服務增建據點、拓展戶外無障礙空間；擾民的淹水問題也進行治理工程來解決，此行擬再和在地企業合作推動「綠能科技鄉鎮」，藉此改變當地生活品質，提升地方創生能量。

大埤鄉約有63.91%耕地，447%農業人口，農業型態包括以農業一級產業，產出稻米、芥菜、花生；二級產業以酸菜加工業為主；三級產業則以傳統商店和現代商業為主；65歲以上長者約3700人，佔全鄉人口比例6%。張麗善說，雖然人口老化嚴重，整體發展存在許多需改善的問題，但大埤鄉仍有許多翻轉機會。

張麗善表示，大埤是全台著名的酸菜產地，經和公所、社區公開討論後，將可行的地方創生畫分三區，包括鄉村人文體驗區、都市核心區、科技及產業創生區，擬與良作工場、台野畜牧、新陽綠能等在地企業合作，朝綠能科技方向發展，營造科技鄉村生活體驗，帶動就業機會，吸引青年回流。

「強化整合鄉村特色」張麗善說，教育方面可導入智慧科技，推動鄉村體驗學習學校、技藝和語言；並結合已完工的大埤鄉抽水站、北鎮後庄抽水站、北鎮滯洪池等水利景觀，規畫防災教育、休閒景觀及環境生態，透過「大埤鄉稻草藝術文化季」、「酸菜文化節」等年度大型活動，和宗教特色三山國王、地方特色景點三秀園等，發揚在地產業及宗教文化，奠定產業價值，活絡農村觀光。