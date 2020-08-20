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五河局啟動河川疏濬E化管理 與雲嘉檢方聯手防黑道防弊
水利署第五河川局治水防洪，疏濬擴大河川通洪斷面，為防範開採標售砂石龐大利益弊端，防止黑道介入，上午在嘉義縣水上鄉八掌溪畔疏濬工區，說明河川疏濬作業流程，全面啟動Ｅ化管理，預防盜採發生，並與雲林、嘉義地檢署聯手成立溝通平台，杜絕黑道勢力介入。
五河局邀請嘉義地檢署檢察長繆卓然、雲林地檢署檢察長洪家原及警調等相關單位來賓參加，說明河川疏濬作業流程，全程採Ｅ化管理，民眾透過網路可以全程觀看疏濬過程，透明公開，營造健全疏濬環境，守護廉潔家園。
五河局長張庭華說，管制疏濬作業除Ｅ化管理，還設地磅管制外運土石量、單一出入口、24小時保全監看及全天候影像監控，與檢、警、調機關成立連繫溝通平台，與司法機關緊密合作，杜絕黑道介入，確保疏濬工作順利進行。
張庭華表示，109年度疏濬目標量60萬立方公尺，目前疏濬62萬立方公尺，提前達標，未來將持續無間斷疏濬，打通河川任督二脈。與會來賓一同進行廉政大樹簽名宣誓活動，展現合作打擊不法決 心，最後舉辦座談會及有獎徵答活動。
嘉義地檢署主任檢察官郭志明指出，過去5年雲林與嘉義地檢署，共偵辦30件與河川相關案件，包括盜採砂石，在各種防範措施下，還是有疏濬包商，想設法盜採砂石，幸好現場監督人員機警，通報檢警阻止不法行為。
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