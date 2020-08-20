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居家檢疫者走路去篩檢？中市府：住醫院旁且全程戴口罩

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員江肇國指台中市衛生局讓居家檢疫者自己走路去醫院篩檢。圖/江肇國提供
台中市議員江肇國指台中市衛生局讓居家檢疫者自己走路去醫院篩檢。圖/江肇國提供

有網友自爆在居家檢疫期間，台中市衛生局要他走路去醫院篩檢。民進黨籍市議員江肇國今天在市議會質疑，若有居家檢疫者外出到處走，可能擴大社區傳染，衛生局應立刻查明網友陳述是否屬實。

台中市衛生局調查，爆料的網友是居家檢疫者，當時自覺有發燒症狀，通報衛生局後協助就醫，因民眾家住醫院旁，依照衛生局指示全程配戴口罩自行就醫，衛生局並事先聯繫醫院安排就醫動線，未違反指揮中心規定。

臉書社群「榮耀台灣」今天發文「台中市衛生局讓發燒患者步行篩檢」另有網友爆料「我當初也是隔離14天也是台中衛生局叫我走路去醫院篩檢啊。」

衛生局長曾梓展指出，台中市至今從未主動叫無症狀居家隔離者去做任何篩檢，如有造謠者將移送法辦。

居家檢疫者如有上呼吸道症狀或疑似肺炎，經醫師判斷需要篩檢，在符合中央訂定的規範下，衛生局才會啟動篩檢，曾梓展保證台中市的做法和中央流行疫情指揮中心的防疫步調一致。

台中市衛生局疾病管制科長湯澡瑛指出，居家檢疫者若出現身體不適，應通報衛生局並依指示就醫，就醫可聯絡救護車或由家人自行開車、騎機車或走路前往都可以，必須遵守「不可搭乘大眾交通工具」及「全程須配戴口罩」。

網友爆料，台中市衛生局叫居家檢疫者自己走路去醫院篩檢。圖/江肇國提供
網友爆料，台中市衛生局叫居家檢疫者自己走路去醫院篩檢。圖/江肇國提供

衛生局 台中市 居家檢疫

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