居家檢疫者走路去篩檢？中市府：住醫院旁且全程戴口罩
有網友自爆在居家檢疫期間，台中市衛生局要他走路去醫院篩檢。民進黨籍市議員江肇國今天在市議會質疑，若有居家檢疫者外出到處走，可能擴大社區傳染，衛生局應立刻查明網友陳述是否屬實。
台中市衛生局調查，爆料的網友是居家檢疫者，當時自覺有發燒症狀，通報衛生局後協助就醫，因民眾家住醫院旁，依照衛生局指示全程配戴口罩自行就醫，衛生局並事先聯繫醫院安排就醫動線，未違反指揮中心規定。
臉書社群「榮耀台灣」今天發文「台中市衛生局讓發燒患者步行篩檢」另有網友爆料「我當初也是隔離14天也是台中衛生局叫我走路去醫院篩檢啊。」
衛生局長曾梓展指出，台中市至今從未主動叫無症狀居家隔離者去做任何篩檢，如有造謠者將移送法辦。
居家檢疫者如有上呼吸道症狀或疑似肺炎，經醫師判斷需要篩檢，在符合中央訂定的規範下，衛生局才會啟動篩檢，曾梓展保證台中市的做法和中央流行疫情指揮中心的防疫步調一致。
台中市衛生局疾病管制科長湯澡瑛指出，居家檢疫者若出現身體不適，應通報衛生局並依指示就醫，就醫可聯絡救護車或由家人自行開車、騎機車或走路前往都可以，必須遵守「不可搭乘大眾交通工具」及「全程須配戴口罩」。
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