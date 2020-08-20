居家檢疫者走路去篩檢？中市府：住醫院旁且全程戴口罩

有網友自爆在居家檢疫期間，台中市衛生局要他走路去醫院篩檢。民進黨籍市議員江肇國今天在市議會質疑，若有居家檢疫者外出到處走，可能擴大社區傳染，衛生局應立刻查明網友陳述是否屬實。

台中市衛生局調查，爆料的網友是居家檢疫者，當時自覺有發燒症狀，通報衛生局後協助就醫，因民眾家住醫院旁，依照衛生局指示全程配戴口罩自行就醫，衛生局並事先聯繫醫院安排就醫動線，未違反指揮中心規定。

臉書社群「榮耀台灣」今天發文「台中市衛生局讓發燒患者步行篩檢」另有網友爆料「我當初也是隔離14天也是台中衛生局叫我走路去醫院篩檢啊。」

衛生局長曾梓展指出，台中市至今從未主動叫無症狀居家隔離者去做任何篩檢，如有造謠者將移送法辦。

居家檢疫者如有上呼吸道症狀或疑似肺炎，經醫師判斷需要篩檢，在符合中央訂定的規範下，衛生局才會啟動篩檢，曾梓展保證台中市的做法和中央流行疫情指揮中心的防疫步調一致。