新學年嘉義縣國小學童每周一天 喝免費鮮乳或國產豆奶

高國中小學30日開學，嘉義縣長翁章梁上午在創新學院，主持109年度第2次校長會議，為落實防疫新生活，翁指示各校開學前，一定要做好學校環境清潔消毒，備妥防疫物資，強化衛教宣導等防疫措施。

會議前，翁章梁頒贈感謝狀給財團法人凱基社會福利慈善基金會代表，感謝基金會捐贈20萬片口罩給社會局及教育處，協助衛生防疫；教育處長陳添丁說，校園防疫遵照中央流行疫情指揮中心 指防疫指示，新學年開學不強制量體溫、戴口罩，受贈口罩撥交各校備用。

「讓小朋友贏在起跑點！」縣府延續先前國小低年級學童每周1次飲用鮮牛（羊）奶政策外，109學年度起擴大到全縣國小中高年級，學童每周至少可以喝到1瓶鮮牛 （羊）奶或國產豆奶。

縣府配合中央農政單位推廣國產豆類飲品政策，新學年除社會機構贊助免費鮮乳，推動產銷履歷國產黑黃豆奶飲品進校園，預估受益學生1萬8千人，經費需9百多萬元，除縣府補助，另有社會機構贊助和學校午餐經費結餘

翁章梁頒發104至108學年度學生教育會考成績持續進步的竹崎高中 (國中部)、六嘉國中、民和國中、梅山國中4校，接著頒發教育部109年度推動閱讀績優學校，六嘉國中榮獲閱讀磐石獎、菁埔國小校長劉麗吟與網寮國小校長吳芊萱榮獲閱讀推手個人獎。