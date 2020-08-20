後壁稻田彩繪插秧 台南好米季10月初登場

台南市政府農業局舉辦稻田彩繪，今年進入第九年，移師最大米倉後壁區，市長黃偉哲今在後壁農會後方農地帶領大家進行「拜田頭」祭天儀式，祈求耕作順利豐收，邀請各地遊客中秋、國慶假期暢遊台南，觀賞彩繪稻田美景。

黃偉哲說，台南市這幾年辦理彩繪稻田活動，每年都嚴選具地方及文化特色圖騰來吸引旅客觀光，並推廣米食文化。今年2020彩繪稻田，特別選址後壁區農會後方農地，邀請後壁高中美術班學生一同參與圖騰設計，以「蘭下你的人 稻走你的心」為主軸，再利用「黃、綠、紫（紅）、白」共4色彩葉水稻，農地上編織出不同的視覺饗宴。

農業局局長謝耀清表示，今年彩繪圖騰，主要透過後壁高中美術班辦理圖騰競賽而構成，主軸為「蘭下你的人 稻走你的心」是希望旅途中讓台南蘭花攔下你的時間，讓最美的稻田烙印在心田中。而主視覺為老農與青農一同插秧，象徵著世代傳承與接力，並加入後壁在地特色稻米及蘭花，構成一片和諧圖片。