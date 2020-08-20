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90歲、88歲素人阿嬤畫家作畫10餘年開畫展 翁章梁感佩
嘉義縣邁入超高齡社會，天主教中華聖母基金會布袋鎮長青活力站元老級長輩：90歲阿嬤蔡淑嬌與88歲蕭曾蘭，為排解對亡夫思念及獨居生活，無師自通用水彩、粉彩筆作畫10餘年，將沿海景物入畫，栩栩如生，共累積上千幅作品，基金會上午在縣立圖書館為阿嬤開生平頭一次「雖然九十歲，但是沒關係」公益聯合畫展。
「這些圖攏係阮畫喔！」阿嬌、阿蘭阿嬤，開心為縣長翁章梁、基金會董事長陳美惠修女等來賓，導覽畫作，2人參加活力站16年，將田野風光，布袋港、鹽田、魚塭、虱目魚等入畫，開幕儀式，
阿嬤指導翁章梁作畫「眉角」，翁直呼「畫圖，比當縣長還困難！」
畫展超過50幅創作，2人未受過美術指導，作品筆觸細膩生動，阿蘭擅長水彩畫，阿嬌粉彩畫拿手，陳美惠讚賞2人畫作精緻，「真了不起！」翁章梁說，「嘸係呷老嘸路用，在阿嬤身上看到，呷老還很有用」，作畫專注忘記時間，活躍老化。
2名阿嬤都在老伴過世後，參加活力站繪畫課迷上繪畫， 彼此切磋繪畫技巧；阿蘭是裁縫師，超過一甲子裁縫生涯，她說，小時候愛讀書，畫作被小學老師貼教室佈告欄，老師勸她父母讓她升學，無奈10名兄弟姊妹，經濟不允許，身為長女分擔家計，呷老作畫找回童年。阿嬌說，「好希望阮老ㄟ可以看到畫作，我想將畫作送給先生」，阿嬤將對丈夫思念寄情畫作，記錄生活點滴，希望老伴能看到畫作，分享喜悅。
阿蘭、阿嬌阿嬤無私割愛，將畫作奉獻基金會義賣，每幅畫作義賣價5千元，義賣所得全部捐作長青活力站，以及籌建中的全台首座聖仁失智家園經費，照顧更多在地長輩，展期到31日止；9月11日至10 月4日在嘉義市檜意森活村展出，歡迎民眾賞畫做公益。
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